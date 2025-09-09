これなら挑戦できそう！【グローバルワーク】大人の垢抜け♡「カジュアルコーデ」

カジュアルコーデがパッとしない……。そんな大人世代は、感度の高いショップスタッフの着こなしを参考にするといいかも。今回は【グローバルワーク】のスタッフで、40代のぺぺちこさんのコーデを元に、垢抜けるコツをご紹介。ロマンチックムードをまとえる羽織りを合わせたり、トレンドカラーのブラウンで統一するのが今っぽく垢ぬけるポイントかも。簡単にマネできそうなので、ぜひ参考にしてみて。

羽織るだけで大人カジュアルコーデが垢抜ける

Tシャツ × ジーンズの定番カジュアルコーデ。ぺぺちこさんのように、シャーリングやリボンが特徴のブラウスを羽織ってロマンチックムードをまとえば、今季らしく垢抜けた印象に。いつもの服装にプラスワンするだけでOKなので、おしゃれが苦手な大人世代も挑戦しやすそうです。

お手本にしたい秋っぽカジュアルコーデ

そろそろ秋を感じる服装をしたいのに、暑すぎて無理……。そんなときは、色使いで季節感を取り入れるといいかも。こっくり深みのあるブラウンのワントーンでまとめれば、秋ムードもトレンド感もグンとアップ。透け感のあるシアーニットが抜け感も与えるコーデは、残暑が厳しい今の時期も快適におしゃれを楽しめそうです。

大人に似合うキレイめカジュアルコーデ

Tシャツとジーンズのカジュアルコーデが、なんだかしっくりこなくなってきた……。そんな大人世代は、ジーンズをIラインスカートに変えてキレイめに振るのがいいかも。ラフさも上品さも備わった、大人に似合うちょうどいいバランスに。ベーシックなTシャツではなく、ヴィンテージ感のあるプルオーバーを選ぶのも、おしゃれ見えのポイントになりそうです。

ワンピを主役にカジュアルにハズすのがコツ

ぺぺちこさんのように、フェミニンムードたっぷりのティアードワンピを投入すれば、シンプルな白Tも一気に垢抜けた印象に。甘いディテールのティアードスカートも、Tシャツとキャップでカジュアルにハズすことで、大人も挑戦しやすいこなれ感のあるスタイルに仕上がります。

