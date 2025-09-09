°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É ÀÐ¹õ¹À»á¤¬´Æ½¤ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥¿¥ê¥¢´Û ¡ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡¢Æü°Ë¤ÎÎò»Ë¡É
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç¡¢Àï¹ñ»þÂå¤ËÅ·Àµ¸¯²¤¾¯Ç¯»ÈÀá¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ê¤É¤òË¬¤ì¤¿°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡Ê¿Í´ÖÎà»÷·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤ÎÅ¸¼¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£9·î14Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡9·î7Æü¡Á14Æü¡¢ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥¦¥£¡¼¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¡£
¡¡°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤Ï1582¡ÊÅ·Àµ10¡ËÇ¯¡¢¥¥ê¥·¥¿¥óÂçÌ¾¡¦ÂçÍ§½¡ÎÛ¤ÎÌ¾Âå¤È¤·¤Æ13ºÐ¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¤È±Ú¸«¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤Ë±Ú¸«¡¢¥¤¥¨¥º¥¹²ñ¤Î»Êº×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÉÛ¶µ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î¸òÎ®¤Î¤«¤±¶¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ï¡¢³«Ëë»þ¤«¤é¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¾ïÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤Î¾ÓÁü²è¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍè´Û¼Ô¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¼«¤é¤ÎÀ¸³¶¤ä¥í¡¼¥Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î1¿Í¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢ÀÐ¹õ¹À»á¡ÊÂçºåÂç³Ø¶µ¼ø¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ø¤¤¤Î¤Á¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤¬¿Íµ¤¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÀ¯ÉÜÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥Ã¥¿¡¼Æó»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¤Í¤é¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òË¬¤ì¤¿¼ã¼Ô¡¢°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥ÉÅ¸¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¬ÀÐ¹õ»á¤ËÆ¯¤¤«¤±¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñÆâ¤ÎÂç³Ø¤Ç¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ¹õ»á¤ÎÌ¾¤¬É¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ËüÇî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ°áÁõÀ©ºî¤¬ÀìÌç¤Ç¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î°áÁõ¤òºîÀ½¤·¤¿Àèºê¡Ê¤Þ¤¹¤µ¤¡Ë·Ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ó¥È¥ô¥¡¡Ê¥ß¥é¥Î¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÆîÅìÉô¤ÎÅÔ»Ô¡Ë¤Î¶µ²ñ¤¬¡¢°ËÅì¥Þ¥ó¥·¥ç¤Î¾ÓÁü²è¤ò¤â¤È¤ËÉü¸µ¤·¤¿°áÁõ¤«¤éÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢ÇÓÇ®¤äÇÛÀþ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿.¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃåÊª¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆÃ¼ì¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÇÁÇÁá¤¯ÃåÃ¦¤Ç¤¤ëÁáÂØ¤¨°áÁõ¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤¬À¸¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºîÀ½¤Ë1¤«·î¤òÍ×¤·¤¿¡£