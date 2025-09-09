阪神のリーグ優勝が決まり、巨人は切り替えて２位死守に全力を注ぐ。６１勝６２敗３分けの借金１でリーグ２位。５位・広島まで５・５差とＣＳ争いは混戦になっている。残り１７試合で９勝８敗だと勝率５割。貯金フィニッシュのためには引き分けを考えなければ１０勝７敗以上が必要になる。２位での本拠地ＣＳ開催、その先のポストシーズンへの投、攻、守のポイントに巨人担当キャップの片岡優帆記者が「見た」で迫る。

＊ ＊ ＊

巨人のリーグ優勝が消滅した。頂点に立った阪神と現状１７ゲーム差。悔しいが、まだチームとして成長できる可能性は残っている。監督１年目から連覇という史上初の偉業に挑み、届かなかった阿部監督も「日本一のチャンスはある」と前を向き、２位死守へ全員が切り替えている。そのためのポイントは―。

◆攻撃面 １点をもぎ取るための状況判断、進塁打などのチーム打撃、自己犠牲が重要になりそうだ。

阪神との対戦成績は７勝１７敗と惨敗。２４試合中１４試合が１点差、２試合が２点差と僅差の連続だった。

１番から５番を固定できた阪神と対照的に、岡本が５月上旬から約３か月負傷離脱し、打順を試行錯誤しながらもがいてきた打線。それでも、中山ら若手の奮闘もありチーム打率は巨人が２割４分６厘、阪神が２割４分５厘。本塁打は巨人が８３、阪神が８０。安打数も巨人が１０３７で阪神の１０２７を上回っている。「あと一本」が出ず苦戦した得点圏打率も巨人は２割３分８厘で、阪神の２割３分６厘より上。だが、総得点は３９３で阪神より４４点少ない。

そんな中で注目したい数字の一つが得点圏のチーム打席数。巨人の１１５９に対し阪神は１３００と同じ１２６試合を戦って大差がついている。数字に表れない部分が、チャンスの数の差になっていたのだろう。

犠打は阪神が１２７で巨人が７７。バント以外にも走者一塁からヒットエンドランで一、三塁を作ったり、アウトになっても走者を一つ先の塁に進めたり、走者も一つ先の塁を狙う意識が阪神は徹底されていた。巨人はそれらの細かい部分の精度に課題が残った。まだ１７試合ある。自己犠牲の野球で１点を束になってもぎ取れれば、短期決戦にもつながる。

◆守備面 リーグワーストの７１失策。防げるミスは防いで取れるアウトを確実に取っていきたい。練習のための練習にせず、より緊迫した試合をイメージして意識を変えたい。苦しんだ分、改善の余地や伸びしろはある。

◆投手陣 後半戦３７試合中１６試合で先発投手が５回持たず降板。昨年１５勝（３敗）の菅野の穴を埋められず苦戦したが、戸郷らが巻き返しのラストスパートに燃えている。先取点を阻止し、１イニングでも長く投げることで流れを呼び込みたい。右膝痛で離脱中のグリフィンや２軍再調整の赤星に復帰のメドが立ったことも好材料だ。

９日の広島戦の相手先発は床田。今季は１完投１完封を許して２戦２敗だ。難敵相手に１点をもぎ取って勝ちきれるか、という意味では今後の試金石になる。各自がやるべきことをやり、混戦で貯金を作って２位を死守できれば、自信となり、上昇気流に乗っていける可能性は十分ある。（片岡 優帆）