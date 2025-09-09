舞台を中心に活躍する俳優の村井良大（りょうた、３７）が、主演舞台「ザ・ポルターガイスト」（１４〜２１日、東京・本多劇場）で一人芝居に初挑戦する。このほど、一人１１役を演じ分ける本作の意気込みを語った。

高校時代に「なぜだか、ふと『俳優って面白いかも』と思いついた」ことを契機に、芸能界に飛び込み２０年目。６０作以上の舞台出演で培った演技力で、ミュージカル「ＲＥＮＴ」「この世界の片隅に」など名作にも引っ張りだこの実力派だ。

画家サーシャの葛藤と再生を描く「ザ・ポルターガイスト」は、男女１１人が登場する会話劇で「窒息しそう」なほど膨大なセリフに挑戦。約３か月かけて全登場人物の言葉を体にしみこませ「僕は本来、共演者が発するものを受けて芝居する“受動態俳優”だと再認識した。今回は一人で発信しなければならない。弱点を知り、ようやく自分に出会えた」と発見の連続だ。

「究極の一人話芸」という落語からもヒントを得て、表現の精度を高めており「一人芝居は肉体的な接触がない分、肝になる想像力を膨らませる作業を最後まで楽しみたい」。試行錯誤を重ねた一人芝居は村井の真骨頂であり、新境地となりそうだ。（奥津 友希乃）

◆村井 良大（むらい・りょうた）１９８８年６月２９日、東京都生まれ。３７歳。２００６年、舞台「赤毛のアン」で俳優デビュー。０７年、テレビ神奈川などで放送された「風魔の小次郎」でドラマ初主演。０９年、テレビ朝日系「仮面ライダーディケイド」に主要キャストで出演。舞台「デスノート」「手紙２０２５」など多数の話題作で活躍中。身長１７０センチ。