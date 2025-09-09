¡ÚÂç³ØÌîµå¡Û²Ö±àÂç¤Î£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶ÁïÂç¤¬£µ²óÌµ°ÂÂÇ£±£°Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¡¡Æ±Âç³Ø½é¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Øµð¿Í¡¦¿åÌîÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¡Ö¾å°Ì¸õÊä¡×
¢¡µþ¼¢Âç³Ø¥ê¡¼¥°¡¡²Ö±àÂç£³¡½£²ÂçÃ«Âç¡Ê£¸Æü¡¦µþÅÔÉÜÂÀÍÛ¤¬µÖ¡Ë
¡¡²Ö±àÂç¤ÎºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£¸Æü¡¢µþ¼¢Âç³Ø¥ê¡¼¥°¤ÇÂçÃ«Âç¤òÁê¼ê¤Ë£µ²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£±£°Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ëµð¿Í¡¢ºå¿À¤Ê¤É£¹µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ëÃæ¡¢ºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µð¿Í¡¦¿åÌîÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¤Ï¡Ö¾å°Ì¸õÊä¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¹âÉ¾²Á¡£Æ±Âç³Ø½é¤Î£Î£Ð£ÂÁª¼êÃÂÀ¸¤Ø¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£¸¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤·¤¿¡£²Ö±àÂç¡¦Æ£¸¶¤Ï½é²ó¤«¤é£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤È¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡££³²ó¤â½é²ó¤ÈÆ±¤¸¤ï¤º¤«£±£³µå¤ÇÂÇ¼Ô£³¿Í¤ò»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡££²²ó¤Ë»Íµå¡¢£µ²ó¤Ë¼ººö¤ÇÁö¼Ô¤Ïµö¤·¤¿¤¬¡¢ÆóÎÝ¤âÆ§¤Þ¤»¤º¡¢£´¡¢£µ²ó¤Ë¤â£²»°¿¶¤º¤Ä¤ò²Ã¤¨¤Æ·×£±£°Ã¥»°¿¶¡£¡Ö»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î´Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¡×¡£°µ´¬¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤ºÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤Æ½Ð¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£±Æü¤ÎÌÀ¼£¹ñºÝ°åÎÅÂçÀï¤â¡¢£·²ó£²°ÂÂÇ£¶Ã¥»°¿¶¤Ç¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¤½¤ì¤Ç¤âËþÂ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥×¥í¤Î¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ë±¦ÏÓ¤À¡£¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤Î¡Ö£³µå¾¡Éé¡×¤ò¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤¿¡£ºÇÂ®£±£µ£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶î»È¤·¡¢£³µå»°¿¶¤â£³¤Ä¡£¡ÖÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤³¤È¤¬µå¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢£µ²ó¤ò£¶£±µå¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡£´Æü¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦´¶³Ð¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤ª¤¯¤Ó¤Ë¤â½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µð¿Í¤Ï¥¹¥«¥¦¥È£´¿ÍÂÖÀª¤Ç»ë»¡¡£¿åÌîÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹ÂåÍý¥¹¥«¥¦¥ÈÃ´Åö¤¬¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÂ®¤¤¤·¡¢ÊÑ²½µå¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¡£¾å°Ì¸õÊä¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¹âÉ¾²Á¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¾®Àî£Ç£Í¤â¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÍò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö±àÂç¤Ï£±£¹£¹£³Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°²ÃÌÁ¸å¡¢½Õ¤Ë£²ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½©¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¡Ö½é¤Î½©Í¥¾¡¤È½©¤Î¿ÀµÜ½Ð¾ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ´¤Ï¡Ö»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¡×¡£¥Á¡¼¥à¤Î±É´§¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Âç½é¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¡£¡ÊÆ£ÅÄ¡¡²êÀ¸¡Ë
¡¡¢¡Æ£¸¶¡¡ÁïÂç¡Ê¤Õ¤¸¤ï¤é¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±£±·î£²£°Æü¡¢»°½Å¡¦°Ë²ì»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡£¶ÌÂì¾®£±Ç¯»þ¤Ë¡Ö°¤»³¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥º¡×¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£°¤»³Ãæ¤Ç¤Ï¹Ã²ì¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¤·Í··â¼ê¡£¿å¸ý¡Ê¼¢²ì¡Ë¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£³Ç¯½Õ¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£²Ö±àÂç¤Ç¤Ï£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£²Ç¯½Õ¤ËÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¡£ºò½©¤ÎÌÀ¼£¹ñºÝ°åÎÅÂçÀï¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë£±»î¹ç£±£¸Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££±£·£·¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ÏÀ¾Éð¤Îº£°æÃ£Ìé¡£
¡¡¢¡²Ö±àÂç¡Êµþ¼¢Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¡Ë¡¡£±£¹£µ£°Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿µþ¼¢Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï£µ£¶Ç¯¤«¤é¸½¥ê¡¼¥°Ì¾¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß£±£²Âç³Ø¤¬£±¡¢£²Éô¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ½Õ½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¦¡££±Éô¤Ë¤Ï²Ö±àÂç¡¢ÐÇ¶µÂç¡¢µþÅÔÀèÃ¼²Ê³ØÂç¡¢¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¡¢ÌÀ¼£¹ñºÝ°åÎÅÂç¡¢ÂçÃ«Âç¤¬½êÂ°¡£ÐÇ¶µÂç¤¬ºÇÂ¿¤ÎÍ¥¾¡£¶£³ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¡£²Ö±àÂç¡ÊµþÅÔ»Ô¡Ë¤Ï£±£¸£·£²Ç¯¡¢Î×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢£±£¹£´£¹Ç¯¤ËÂç³Ø²½¡£ÌîµåÉô¤Ï£¹£³Ç¯¤ËÏ¢ÌÁ¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢Í¥¾¡¤Ï£±£¶Ç¯½Õ¡¢£²£³Ç¯½Õ¤Î£²ÅÙ¡££²£°Ç¯£³·î¤«¤é¡¢µþÅÔÀ®¾Ï¤ò£¹£¸Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿±üËÜÊÝ¾¼´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê£Ï£Â¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡¢ÆÁ°æµÁ¼Â¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ë¡£