球団史上初の投手４冠あるで！ 阪神・才木浩人投手（２６）が８日、有言実行の投手タイトル総ナメを誓った。歓喜のリーグ制覇から一夜明け、甲子園で行われた投手指名練習に参加。午前３時前まで優勝特番に生出演しながらも、「タイトルを取れるよう頑張りたい。ファンの方がワクワクするようなプレーができたら」と、眠い顔一つせず闘志をみなぎらせた。

今年１月の自主トレ時に「タイトルを全部取る」と抱負を掲げた右腕はここまで２２試合の登板でリーグトップの防御率１・６２を誇り、１２勝もトップタイ。勝率７割６厘は７割８分６厘でトップの村上（阪神）に迫る３位につけ、１１３奪三振は１１９奪三振で１位の高橋宏（中日）と大差ない５位タイとしている。この投手４部門で１位になれば、２１〜２３年に史上初めて３年連続で達成したオリックス・山本由伸（現ドジャース）以来。セ・リーグでは９９年の巨人・上原浩治以来となる。

１５０キロを超える直球に課題だったフォークの精度も向上。７日の広島戦（甲子園）は危険球退場という思わぬ展開で降板したが、敵を圧倒する本来の姿は戻ってきている。「次、早く投げたいという気持ちが今ある」。優勝が決まっても、ノンストップで最強の称号へと突っ走る。（中野 雄太）