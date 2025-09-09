

客車のインターシティの食堂車。下階の窓のない部分が売店兼厨房（筆者撮影）

鉄道旅行に特化すればリーズナブルな海外旅行は可能である。今までの記事でも再三こう述べてきたが、今年6月、ヨーロッパの中でもとりわけ物価の高いフィンランドを訪ねた。

鉄道旅行に特化すればリーズナブルな海外旅行は可能である。今までの記事でも再三こう述べてきたが、今年6月、ヨーロッパの中でもとりわけ物価の高いフィンランドを訪ねた。

首都ヘルシンキで1泊3757円のドミトリーに宿泊、ここを拠点にヘルシンキ及び国内数カ所を回った。

切符は乗り放題券がおすすめ

ヘルシンキエリアには、2系統のメトロ、10系統以上のトラム、フィンランド鉄道（株式会社だが株式は政府保有なので実質国鉄）の近郊鉄道があり、空港へも乗り入れる。近郊鉄道といってもクロスシート、トイレ付き、電源プラグもあった。

公共交通利用は乗り放題切符が便利で、これら鉄道と路線バス（空港バス含む）、観光の島への定期船が範囲に含まれる。筆者はもっとも広範囲に有効な7日券52ユーロ（8930円＝実際の日本円でのクレジットカード支払い額、以下同）を購入したが、それでも交通費は1日当たり1300円弱である。

切符は券売機で購入するが、バス停には券売機はない。コンビニで購入できるが、0.9ユーロのコンビニ発券時の手数料が加算される。カード乗車券はいつでも購入でき、利用する日に駅や車内にある機械にタッチすれば有効となる（アクティベイトという）。日本では鉄道の切符、バスの運賃、乗船券は別々だし、発売当日限り有効の場合が大半だが、フィンランドは交通局が一括運営しているので合理的でスマートだ。

ヘルシンキのトラム、路線バス、空港バスなどは24時間運行、深夜でも20〜30分間隔の運行だ。近郊鉄道も終電が1時台、始発が4時台である。筆者は0時台に空港へ到着、鉄道で中央駅に2時頃に到着したが、公共交通でスムーズに宿に行くことができた。

日本〜ヨーロッパ間の航空路は、ロシアのウクライナ侵攻以降、ロシア友好国以外の航空会社はロシア上空を通過できず、迂回を強いられている。所要時間が長くなり、ヨーロッパ各都市到着が深夜になるケースが増えているが、市内交通24時間運行は重宝する。

交通機関の24時間運行は治安の良さにも一役買っている。タクシーが深夜を理由に観光客に法外な料金を吹っ掛けるといった話も聞かない。深夜でも交通機関の目が行き届いているというのは大切と感じた。

5両編成でも1両が食堂車の「ゆとり」

昼間の長距離列車には普通電車とインターシティがあり、インターシティにはドイツ製やスイス製電気機関車が2階建て客車を引いたり押したりする列車（列車番号IC）とイタリア製振り子電車「ペンドリーノ」（フィンランドではS220型）の列車（列車番号HST）がある。S220型とは時速220キロ運転の意味だが、実際には時速200キロ以上の運転は行っていない。インターシティは5〜6両編成にもかかわらず、1両が食堂車という編成に「ゆとり」を感じた。

インターシティ用2階建て客車に電話室がある。日本では「携帯電話での通話はデッキで」という習慣があるが、海外では座席でもかけ放題ということが多い。ところがフィンランドの車両には電話室があり、「通話は電話室で」ということになっていて、デスクまである。ご丁寧に空室の場合は緑の表示、鍵はないが、人が入ると感知して赤の表示に変わる。

長距離列車は「ユーレイルパス」のフィンランド版3日間のシニア料金141USD（2万1090円）を利用した。指定席券必須の列車は夜行列車だけなので、昼間は「ユーレイルパス」だけで全列車に乗車できる。

ただし、インターシティは原則全席指定席のようで、「ユーレイルパス」で空席に座っていると、指定席券所持の客がやってきて、座席移動しなければならないことが何度かあった。

フィンランド鉄道の軌間はロシアと同じ広軌（1524mm）であり、ヨーロッパの標準軌（1435mm）と異なる。ロシアのウクライナ侵攻以前にあったロシアのサンクトペテルブルクへの国際列車が運休の現在、フィンランドはヨーロッパでは数少ない国際列車のない国となった。

旅情満点の寝台車で北極圏へ

全体的には動力分散式の電車が多く、インターシティは客車列車主体ながら、機関車が引いたり押したりする。そんななか、必ず機関車が先頭となって客車を引く列車が夜行である。

夜行列車にはヘルシンキからラップランドに属するロバニエミ行きとケミヤルビ行き「サンタクロース･エクスプレス」、フィンランド最北駅のコラリ行きの1日3本がある。ドイツ製かスイス製電気機関車が寝台車、座席車、食堂車、車運車（マイカーを運ぶ）、合計15両以上の長編成となる。ヘルシンキ―コラリ間はフィンランドの鉄道最長区間で、808kmある。

2階建て、または重厚な雰囲気の客車で白夜の北極圏を目指すのは旅情満点であった。夜行列車が推進で行き止まりホームとなっているヘルシンキ中央駅に入線、この時点では車運車は連結されておらず、出発して10分ほどの貨物駅のようなところで車運車を連結する。

コラリ行きは、フィンランド中央のオウルで機関車を電気機関車からディーゼル電気機関車重連に付け替え、残り315kmの区間は北を目指す。この機関車は主に貨物用で、客車へ供給する電源設備がなく、オウルからは客車用の電源車を連結する。

設備は3段寝台だったが、寝台券購入時に1人しか利用がなく｢個室｣である旨が伝えられた。鍵もあり、荷物を残して食堂車に行くことも安心だった。「ユーレイルパス」を持っていても、寝台料金は115.5ユーロ（1万9991円）と高額だったが、利用価値は十分あった。

日本でも夜行列車復活の兆しがあるが、観光目的の特別な列車という位置付けのようだ。その点、フィンランドでは毎日運行の定期列車に長編成の夜行列車があるというのがいい。

電気機関車からディーゼル機関車にリレーされるところなどは、かつての日本の寝台特急ブルートレインにも相通じるところがあり、日本では消滅した夜行客車旅情が味わえた。

フィンランドの面積は日本の89％とほぼ同じであるが、日本はフィンランドの25倍の人口である。にもかかわらず、日本で定期夜行列車がほとんど成り立たないのはなぜだろう。賃金は日本のほうが安いことになっている。それに対し、運賃は日本とフィンランドで大きく異なるわけではない。つまり、運賃はフィンランドのほうが日本よりも割安なのだ。

日本でも販売方法の合理化などやり方を工夫することで夜行列車も少しは利益が出るのかもしれないが、新幹線の莫大な利益にかき消されてしまうのだろうと想像してしまう。この辺りが、筆者が積極的に海外の鉄道旅を好んでしまう大きな理由でもある。

日本人観光客が極めて多い

こんなフィンランドだが、ほかのヨーロッパとの違いがある。筆者はコロナ以降、ヨーロッパ渡航6回目だったが、どの国でも「すっかり日本人がいなくなった」と感じた。ところがヘルシンキで宿泊しているドミトリーには多くの日本人客が宿泊していた。

そこで日本人利用者に聞いてみた。「デンマークやノルウェーには日本人はいませんでしたが……」と。すると「フィンランドは別です。マリメッコ本社やタンペレにあるムーミン博物館は日本人だらけです」という答えが返ってきた。

確かにヘルシンキ中心街に多くあるマリメッコやムーミンの店舗周辺ではよく日本語を耳にした。

日本人に人気の理由はマリメッコとムーミンだけではなさそうで、治安の良さ、交通マナーの良さなども挙げられると感じた。街歩きがしやすいのである。海外では車優先で、歩行者用信号が青になるのはほんのわずかな間だけのことが多いが、フィンランドは歩行者用信号が青になっている時間のタイミングが日本とほぼ同じである。

フィンランドもIT先進国である。滞在中、現金が必要な場面はなく、すべてクレジットカード決済だった。鉄道ではほとんど紙の切符はない。改札がないので頻繁に検札が行われるが、地元の人が見せているのはスマホの画面である。筆者の「ユーレイルパス」もスマホの画面表示である。また、ヘルシンキの市内交通はICカードで、タンペレのトラムのみコンビニ購入のレシートのような紙の切符だった。トラムやバスも現金で乗ることはできない。

さらに、近年は日本含め、レストラン、買物、観光施設はスマホでクレジットカード決済という場面が増えたが、フィンランドでは駅のトイレがスマホ決済しないと鍵が開かないという状況だった。

スマホがないとトイレも使えない

海外では有料トイレは珍しくないが、以前は現金だったものがクレジットカード決済になり、それがタッチ決済のみへと変化し、さらにスマホでの決済に進化したということになる。トイレのドアにあるのはQRコードのみである。つまり、スマホを所持しQRコードからそのサイトへアクセスして、スマホによるクレジットカード決済ができないとトイレも利用できない。

ただし、外国人観光客も多く利用するであろうヘルシンキ中央駅のトイレはクレジットカードのタッチ決済方式だった。おそらく、慣れていない外国人を考慮して、ヘルシンキ中央駅のトイレはこの方式を残したのではないかと思われる。

海外では思いのほかIT化が進んでいて、従来方式を残さないということも往々にある。日本人には首を傾げるシステムだが、「QRコードを読み取ってスマホで支払い」に慣れる必要があるのだろうと感じる。

そもそも、公共交通が極めて利用しやすくできている国なのに、公共トイレがなぜこんなに使いにくいのか甚だ疑問ではあるが。

（谷川 一巳 ： 交通ライター）