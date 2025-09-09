「経験豊富な日本人」久保所属のソシエダが26歳日本人獲得に関心とスペイン大手紙が報道！リーガ昇格組と「争っている」
最終ラインのあらゆるポジションをこなし、どの役割でも高いクオリティを保証する万能なDFであれば、どんなクラブ、どんな監督も喉から手が出るほど欲しいだろう。フリーで獲得できるとあればなおさらだ。冨安健洋への注目は増すばかりかもしれない。
この夏、冨安はアーセナルとの契約を解消した。昨季はケガのためにほぼ全休。ひざを再び手術したことで、今季も開幕に間に合わなかった。この状況から、契約は１年残っていたが、冨安とアーセナルは互いに前に進むことを選んだ。
まずはピッチで戦える肉体を取り戻すことが優先となる冨安だが、欧州主要リーグの夏の移籍市場が閉まり、毎日のように名前が取りざたされている。移籍情報サイト『Transfermarkt』のフリー選手の市場価格ランキングでトップに位置していることを考えれば、それも当然かもしれない。
かつてプレーしたセリエAの強豪クラブも興味を示していると言われ、直近ではミランの関心が騒がれている。
また、スペインの大手紙『Mundo Deportivo』によると、久保建英が所属するレアル・ソシエダと同じラ・リーガの昇格組オビエドが「経験豊富で、ディフェンスのあらゆるポジションをこなせる日本人選手」である「冨安を巡って争っている」という。
冨安の復帰時期は明確になっておらず、秋とも年内とも言われている。長期にわたって継続的に実戦をこなすことから遠ざかっているだけに、コンディションを取り戻すのが容易でないことは想像にかたくない。
それでも、多才で質の高さをもたらせる26歳には、常に様々なクラブが関心を寄せている。類まれな才能を持つ冨安の次なる挑戦がどのようなものになるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
