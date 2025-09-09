「なぜ欧州に中国人選手はいないの？」中国期待の新鋭MFが蘭メディアの問いかけに率直回答！「とにかくミスを嫌うんだ」「やはり団体競技は…」
かつてアジアの強国と位置付けられていた中国代表。ワールドカップは2002年日韓大会に出場したのを最後に予選敗退が続き、アジアカップも過去６大会で一度もベスト４進出を果たせていない。日本や韓国、イラン、サウジアラビアなどライバルたちが継続して総合力を発揮する一方で、中国サッカーは深刻な低迷期に突入している。
急務とされているのが育成の強化だが、遅々として進んでいない。現在、中国代表メンバーで欧州クラブ所属の選手はひとりもおらず、全カテゴリーで見ても欧州トップリーグでプレーする者は見当たらない。つい最近まではFWウー・レイがスペインで活躍するなどパイオニアとなっていたが、そうした後進の憧れとなれるロールモデルも存在しないのだ。
そんななか、オランダ・メディア『Voetbal Primeur』が興味深い記事を掲載した。この夏にオランダ２部のデン・ボスに加入した中国出身のセントラルMF、ワン・バハオに「なぜ欧州でプレーする中国人選手は少ないのか？」と問いかけたのだ。
前線でも機能する20歳は「たいていの中国人に関しては、その性格に大きく起因していると思う」と切り出し、「彼らはやや内気で、他者に対して社交的でもオープンでもない」と説明。さらに「中国人はとにかくミスを嫌う傾向が強いんだ。それを避けることが前提であって、サッカーにおいても創造的なプレーよりもシンプルなパスを選びがちになってしまう」と続ける。
そして「こうしたことは中国文化に深く根付いている。たとえば卓球や競泳、飛び込みといった個人競技で、中国のアスリートが優秀な結果を出すところはよく見るでしょう。まったく珍しくもない。ただ、団体競技で中国は良い結果を残せていない。こうした点に原因があるのだと思う」と論じた。
U-19中国代表招集歴があるワン・バハオ。現在、陝西ユニオン（中国２部）からデン・ボスに１年間のローンで貸し出されており、中国国内では希少な欧州組として小さくない注目を集めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
