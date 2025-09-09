ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４６ドル高 シカゴ日経平均先物は４万３８８５円
NY株式8日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均 45447.09（+46.23 +0.10%）
ナスダック 21804.13（+103.74 +0.48%）
CME日経平均先物 43885（大証終比：+225 +0.51%）
欧州株式8日終値
英FT100 9221.44（+13.23 +0.14%）
独DAX 23807.13（+210.15 +0.89%）
仏CAC40 7734.84（+60.06 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.497（-0.013）
10年債 4.046（-0.029）
30年債 4.690（-0.069）
期待インフレ率 2.360（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.642（-0.020）
英 国 4.605（-0.041）
カナダ 3.210（-0.059）
豪 州 4.280（-0.059）
日 本 1.564（-0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.32（+0.45 +0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3677.50（+24.20 +0.66%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112300.00（+963.64 +0.87%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1655万9758（+142098 +0.87%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
