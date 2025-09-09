NY株式8日（NY時間15:08）（日本時間04:08）
ダウ平均　　　45447.09（+46.23　+0.10%）
ナスダック　　　21804.13（+103.74　+0.48%）
CME日経平均先物　43885（大証終比：+225　+0.51%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9221.44（+13.23　+0.14%）
独DAX　 23807.13（+210.15　+0.89%）
仏CAC40　 7734.84（+60.06　+0.78%）

米国債利回り
2年債　 　3.497（-0.013）
10年債　 　4.046（-0.029）
30年債　 　4.690（-0.069）
期待インフレ率　 　2.360（-0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.642（-0.020）
英　国　　4.605（-0.041）
カナダ　　3.210（-0.059）
豪　州　　4.280（-0.059）
日　本　　1.564（-0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.32（+0.45　+0.73%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3677.50（+24.20　+0.66%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112300.00（+963.64　+0.87%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1655万9758（+142098　+0.87%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ