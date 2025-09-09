¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥³¥é¥à¡Û³ùÁÒÎÃ¡¢À¾Â¼Êâ¡¡½©°Ê¹ß¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¡È¤Ê¤Ë¤ï½÷»Ò¡É
¡¡SG¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê¼ã¾¾¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÇò°æ±Ñ¼£¤ÎÉü³èV¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿8·î¡£½÷»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤ÏÂçºå»ÙÉôÀª¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡Ë¡£8·î6¡Á11Æü¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Âçºå»ÙÉô½é¤È¤Ê¤ë¡È²Æ¤Î½÷²¦¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£É×¡¦¿¼Ã«ÃÎÇî¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÉÍÌ¾¸Ð¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤âÃÍÂÇ¤Á¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÂçºåËÜ¼Ò¤ØPRÍè¼Ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡ÖÍ¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¾å²ó¤ëºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
¡¡³ùÁÒ¤ËÂ³¤±¡ª¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬ÌÄÌçG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÊÆ±13¡Á18Æü¡Ë¤ÎÀ¾Â¼Êâ¡Ê39¡Ë¡£¡Ö¤¹¤°¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÇÚ¤ò½ËÊ¡¤·¤¿À¾Â¼¤Ï¡¢5Ç¯9¥«·î¤Ö¤ê¤Ç¡Ö±ºÅçÂÀÏº¤À¤Ã¤¿¡×ÌÄÌç¤Ç½øÈ×¤ÏÄ´À°¤¬¹ç¤ï¤º¶ìÏ«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤Ëµ¤ÇÛ¤ò¾å¸þ¤«¤»¤Æ½àÍ¥¸å¤Ë¤Ï¡ÖÂ¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÂ·¿¤Ç¤¹¡×¤Î¼ÂÀï»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤Æ¡¢Í¥½Ð¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï1¼þ1M¤Ç¥¤¥ó¤ÎÀ¶¿åº»¼ù¤È4¥«¥É¤«¤é¿¤Ð¤·¤¿ËÅÄ·ë¤¬¶¥¤ê¹ç¤¤¡¢2¥³¡¼¥¹¤ÎÀ¾Â¼¤¬Æñ¤Ê¤¯º¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼22Ç¯3¥«·îÌÜ¤ÇÇ°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4¡ÊËÅÄ¡Ë¤¬À¨¤¯¿¤Ó¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âG1½é½Ð¾ì¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÇG1¿å¿Àº×¤òµó¤²¤¿¹âÆ´»Íµ¨¡Ê25¡Ë¡¢5·î¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê¤È¤³¤Ê¤á¡Ë¤ÇG2½éÍ¥½Ð¤·¤¿´ØÌîÊ¸¡Ê31¡Ë¤¬25°Ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï6·î30Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦½»Ç·¹¾¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤òÀ©¤·¤¿Íî¹çÄ¾»Ò¡Ê40¡Ë¤â·òºß¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Æ¾ì¤ÎÀª¤¤¤ò»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¡È¤Ê¤Ë¤ï½÷»Ò¡É¤ÎÁö¤ê¤ò¡¢½©°Ê¹ß¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊÀÐ´Ý¡¡½¨Åµ¡Ë