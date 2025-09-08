絶縁したはずの母から突然の電話 →「あんたの母親が困ってる」【まさかの電話内容】に絶句

筆者の友人Aは“仲の良い親子は幻想”と思えるそうです。と言うのも幼い頃から母親から冷たくあしらわれてきて、その関係は険悪なものでした。彼女とその母親のエピソードをご紹介します。

母親との関係は最悪

この一言はAにとって決定打となりました。電話の向こうで怒鳴り続ける母親を無視して電話を切りました。そしてすぐにその番号を着信拒否に設定しました。

Aはその後2人の娘を授かり、母親になりました。ですが、あの時「産まなければよかった」と言い放った母親のことは一生理解できそうにないとのことです。

【体験者：30代・主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト:RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。