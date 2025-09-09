GLIM SPANKYの書き下ろしの新曲「カメラ アイロニー」が、10月7日から放送されるTBS深夜ドラマ枠「ドラマストリーム」で奥山葵主演の『スクープのたまご』主題歌に決定した。

このドラマはあの有名週刊誌に綿密な取材をして出来上がった大崎梢による同名小説を実写ドラマ化した作品。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台にした物語だ。主人公で入社2年目の信田日向子（しのだ・ひなこ）は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのかを問う、週刊誌の裏側ものぞけるリアリティー満載のお仕事奮闘ドラマとなっている。

新曲「カメラ アイロニー」のタイトルにある「カメラ」は常に進化していて、そのクオリティを誰もが追い求め簡単に偽造できてしまう。私たちは素敵な日常の写真を撮りたい一方で、スクープ写真は「本当」を撮らなければならない。そして、嘘を見抜かなければいけない。レンズを覗いているのは自分か、相手か？ 知らない誰かに心を見透かされているような感覚にもなる。この世の中で、何を信じるべきなのか？「カメラ」をキーワードにして、現代を生きる私たちの日常と葛藤を歌った楽曲となっている。ハスキーな歌声とアップテンポで疾走感のある爽快なサウンドが、物語の熱気や盛り上がりを予感させる仕上がりだ。

ドラマへの楽曲書き下ろしにあたり、GLIM SPANKYは以下のようにコメントしている。

◆ ◆ ◆

■GLIM SPANKY コメント

社会に解き放たれて、良心と戦いながら自分を信じてがんばる主人公には私たちと重なる部分がたくさんあります。それぞれの正義と正解がある中で自分をおろそかにしがちな時、「誰かに嫌われたって、自分のことを大切にして！」というメッセージを込めました。ドラマと共に楽しんでもらえたら最高です！

◆ ◆ ◆

また、同ドラマは地上波での放送に先立ちNetflixで9月30日（火）から先行配信が決定。その後、海外でも順次配信が予定されている。

■ドラマストリーム『スクープのたまご』

［放送・配信開始日］

地上波放送：10月7日（火）スタート

毎週火曜深夜0：58〜1：28(※放送日によって時間変更の場合あり。一部地域をのぞく)

地上波放送後、「TVer」「TBS FREE」にて1週間見逃し配信

先行配信：日本国内では地上波放送開始に先行して9月30日（火）から「Netflix」にて配信

その後、 海外にて順次配信を予定

［スタッフ］

製作：「スクープのたまご」製作委員会

制作プロダクション：テレバイダー

原作：大崎梢「スクープのたまご」（文春文庫）

脚本：山内直哉

プロデューサー：山田勇人 梶原建太

配信プロデューサー：齊藤彩奈 杉山香織

演出：弓座翔平 遠藤光貴 山田勇人

主題歌：GLIM SPANKY「カメラ アイロニー」（ユニバーサル ミュージック） ［出演者］

信田 日向子 奥山 葵

山吹 司 前原 滉

阿久津 健吾 大倉空人（原因は自分にある。）

椿 大介 佐藤友祐 州崎 省吾 永岡 佑 村井 勝政 夙川アトム

北浜 功一 赤ペン瀧川 ［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/scoopnotamago_tbs/

［公式X］@drama_streamtbs

［公式Instagram］tbs_drama_stream

［公式TikTok］@drama_stream_tbs

■＜All the Greatest Buddies Tour 2025-2026＞

2025年12月02日（火）下北沢シャングリラ 出演：GLIM SPANKY／サニーデイ・サービス

2025年12月21日（日）大阪ゴリラホール 出演：GLIM SPANKY／ドレスコーズ

2025年12月25日（木）名古屋DIAMOND HALL 出演：GLIM SPANKY／OKAMOTO’S

2026年01月17日（土）Zepp DiverCity TOKYO 出演：GLIM SPANKY／LOVE PSYCHEDELICO ※イベント詳細・チケット申込：https://www.glimspanky.com/