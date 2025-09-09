¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢¿¹±ÊÀ½²Ûin¥¼¥ê¡¼CM¤Ë¿·¶Ê¡ÖºÍÇ½¡×½ñ¤²¼¤í¤·¡£20ËüÉ¼¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¹â¹»¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¡È¤µ¤·¤¤¤ì¡É
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬9·î10Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖºÍÇ½¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¿¹±ÊÀ½²Ûin¥¼¥ê¡¼¤Î¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ë¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë´ë²è¡Ö¤½¤ÎÁ´ÎÏ¤Ë¤µ¤·¤¤¤ì¤ò¡£³Ø¹»¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡£
Æ±´ë²è¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ëÉô³èÀ¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖÉô³è¤Ë£é£î¥¼¥ê¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¹â¹»¤ËË¬¤ì¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿ÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿WEB CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÁíÅêÉ¼¿ô20ËüÉ¼¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¹â¹»¤ËË¬¤ì¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶Ê¤Ï¼ÀÁö´¶¤È³«Êü´¶¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿ÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¡¢¼«¿È¤Î¹â¹»À¸»þÂå¤Î·Ð¸³¤ä´¶¾ð¤â½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ÆËÂ¤¤¤ÀVo¤Ê¤Á¤Î²Î»ì¤È¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¤¬Í»¹ç¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡£³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢10·î15Æü¤Ë¤Ï2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÍâ½µ¤«¤é¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½©°Ê¹ß¤Ïº£°Ê¾å¤ËÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
◼︎¤Ê¤Á¡ÊVo¡Ë¥³¥á¥ó¥È
Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹ºÍÇ½¤ò¡¢ËÜÅö¤ÏÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¶ì¤·¤¯¤Æ¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¡¢¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÖºÍÇ½¡×
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯9·î10Æü(¿å)
https://lnk.to/Sabasister_Sainou
¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å)
Í½Ìó¡§https://lnk.to/Sabasister_Justpunkrock_CD
◼︎CD¡ÜDVD
PCCA-06420 / 5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÅµDVD¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë
◼︎CD Only
PCCA-06421 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
◼︎´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê1138¡ÊÎÉ¤¤¥µ¥Ð¡Ë¥»¥Ã¥È¡¡CD¡ÜDVD¡ÜFigure
BRCA-00162 / 22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÅµDVD¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë
¢¨¤³¤Á¤é¤Î·ÁÂÖ¤Î¤ßÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£CD¼ýÏ¿ÆâÍÆJUST PUNK ROCK!!ºÍÇ½ÂæÉ÷¤¢¤«¤ë¤¯¤«¤ë¤¯¥Ý¥Æ¥µ¥é¥Ç¡¼¥Ó¥´¡ªº£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê½Õ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¥Æ¥¥È¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸My wayMy girlfriend is PIZZA OF DEATH¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤ÆºÇ¸å¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¥É¥¥¥ë¡¼¥Ô¡¼¥¢¥¤¥º¥µ¥Ð¥«¥ó
¢£DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs Live Archive 2024~2025
2024.09.28 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ÀçÂæRENSA
¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Ê¥¤¥È
¤·¤²¤Á¤ã¤ó
2024.10.05 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ¿·³ãLOTS
¥Ø¥¤¤Þ¤Þ¡ª¥×¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥ë¥ß¡¼
¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥¬¡¼¥ë
2024.10.25 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ FINAL at Zepp DiverCity
ºîÀï²ñµÄ
¤è¤·¤è¤·¥Þ¥·¡¼¥ó
¥¥é¥¥é¥æ¡¼
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÈÏ²¼¤ÎÁë
¥Ý¥Æ¥µ¥é
¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼
2025.04.20 ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ presents ¥µ¥Ð¥Õ¥§¥¹ vol.3 at ¥à¥é¥µ¥¥Ñ¡¼¥¯Î©ÀîÎ©Èô&TACHIHI BEACH
¥¹¥±¥Ü¡¼Å¥ËÀ¡ª
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤í¡ª
¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÆ¨¤·¤Æ¤¯¤ì
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs THEME
2025.06.03 My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour FINAL at ÀîºêCLUB CITTA¡Ç
¤Õ¤·¤®¤Ê¤¤ß
My girlfriend is PIZZA OF DEATH
My girlfriend is PIZZA OF DEATH ¶
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥º¥Ê¡¼
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ
¡ãJUST PUNK ROCK TOUR¡ä
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë ½ÂÃ« Spotify O-EAST
10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë Âçºå GORILLA HALL
10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë ÀÅ²¬ Live HouseÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë »¥ËÚ PENNY LANE24
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë °°Àî CASINO DRIVE
11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë À¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
11·î10Æü¡Ê·î¡Ë ½©ÅÄ Club SWINDLE
11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë ·´»³ Hip Shot Japan
11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë Ä¹Ìî CLUB JUNK BOX
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¶âÂô EIGHT HALL
11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë Ê¡°æ CHOP
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë ¿å¸Í LIGHT HOUSE
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë ¹â¾¾ DIME
12·î15Æü¡Ê·î¡Ë ÊÆ»Ò AZTiC laughs
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë ²¬»³ YEBISU YA PRO
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë µþÅÔ MUSE
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë ¿À¸Í VARIT.
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¼þÆî RISING HALL
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë ¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë ·§ËÜ B.9 V1
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë Ä¹ºê DRUM Be-7
1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë ÂçÊ¬ DRUM Be-0
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë ¾¾»³ WstudioRED
2/·î8Æü¡ÊÆü¡Ë ÀÅ²¬ LIVE ROXY SHIZUOKA
2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë ²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë ÂæÏÑ SUB LIVE
and more¡Ä
Á´¸ø±é¥²¥¹¥ÈÍ¤ê¡¡¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¢¨ÂæÏÑ¸ø±é¤Î¤ß¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
