ドジャース監督、もしメジャー復帰しても「朗希が先発として入るのは厳しい」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、9月8日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。マイナーでのリハビリが続く佐々木朗希投手がメジャー復帰した場合の起用法について語った。



番組は今回、大谷翔平選手が749日ぶりの復活勝利を収めた翌日の監督室で、ロバーツ監督にインタビューを実施。いろいろな話の中で、9月3日にマイナーで4度目のリハビリ登板を行った佐々木朗希投手の話題になり、もし順調に回復した場合、先発ローテーションに入れるか、という質問を受ける。



これにロバーツ監督は「朗希が先発として入るのは厳しい」と率直にコメント。



そして「それを挑戦として捉えて、先発の座を勝ち取ってほしい。ただ今は好投している投手が多く、先発ローテに入るには相当な結果が必要。郎希には結果を出して先発を勝ち取る才能がある」と、期待を込めて語った。