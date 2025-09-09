GLIM SPANKYが書き下ろした新曲「カメラ アイロニー」が、10月7日から放送されるドラマ『スクープのたまご』（TBS系）の主題歌に起用される。

本ドラマは、大崎梢による同名小説が原作。大手出版社 千石社の週刊誌『週刊千石』を舞台に、週刊誌の存在意義とは何かを問う“お仕事奮闘ドラマ”となっており、主人公で入社2年目の信田日向子を奥山 葵が演じる。なお、同作は地上波での放送に先立ちNetflixにて9月30日より先行配信。その後、海外でも順次配信が予定されている。

「カメラ アイロニー」は、ハスキーな歌声と爽快なサウンドの曲となり、タイトルにある“カメラ”をキーワードにして、現代を生きる人々の日常と葛藤を歌ったものとなっている。

GLIM SPANKY コメント

社会に解き放たれて、良心と戦いながら自分を信じてがんばる主人公には私たちと重なる部分がたくさんあります。それぞれの正義と正解がある中で自分をおろそかにしがちな時、「誰かに嫌われたって、自分のことを大切にして！」というメッセージを込めました。ドラマと共に楽しんでもらえたら最高です！

（文＝リアルサウンド編集部）