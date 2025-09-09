10月7日よりTBS系で放送がスタートする奥山葵主演のドラマストリーム『スクープのたまご』のキービジュアルが公開され、主題歌をGLIM SPANKYが担当することが発表された。

大崎梢による同名小説を実写ドラマ化する本作は、週刊誌の知られざる裏側を描いたお仕事奮闘ドラマ。大手出版社・千石社の週刊誌「週刊千石」を舞台に、ある日、主人公で入社2年目の信田日向子（奥山葵）は、最も関わりたくない週刊誌へ異動を命じられる。芸能ネタや横領、そして不審死事件など、さまざまなスクープと向き合っていく日向子。週刊誌の存在意義とは何なのか。仕事を通して日向子は自分なりの答えを見出すことができるのか……。

主人公・日向子を奥山が演じるほか、前原滉、大倉空人（原因は自分にある。）、佐藤友祐、永岡佑、夙川アトム、赤ペン瀧川らがキャストに名を連ねている。

公開されたキービジュアルは、事件班での仕事中の様子をそのまま切り取ったような姿が表現されている。主人公の日向子が新人記者として迷いながらも自分なりの正義を信じ、社会に挑んでいく姿と、それを見守りながら共にスクープを求めて邁進するチームの一体感も。キービジュアル撮影時のメイキング動画と、スペシャルインタビュー動画が、公式YouTubeにて公開されている。

主題歌はGLIM SPANKYが本作のために書き下ろしたオリジナル楽曲「カメラ アイロニー」に決定。「カメラ」をキーワードにして、現代を生きる私たちの日常と葛藤を歌った楽曲となっている。

また、TBSでの地上波放送に先行して、9月30日からNetflixで配信されることも決定。その後、海外でも順次配信が予定されている。

◯GLIM SPANKY（主題歌）コメント社会に解き放たれて、良心と戦いながら自分を信じてがんばる主人公には私たちと重なる部分がたくさんあります。それぞれの正義と正解がある中で自分をおろそかにしがちな時、「誰かに嫌われたって、自分のことを大切にして！」というメッセージを込めました。ドラマと共に楽しんでもらえたら最高です！

（文＝リアルサウンド編集部）