家賃5000円の物件は曰くつき！DVを受け、置き去りにされた幼女を救ったのは幽霊だった？！【作者に直撃】
残暑のストレスは漫画を読んで乗り切ろう！今回は、2025年上半期にバズった漫画を紹介。
家賃5000円という破格の物件に引っ越してきたのは、母親と内縁の夫、そして幼い娘という訳ありの家族だった。このアパートの安さの理由は、幽霊が住み着いているからだ。今回は、爽 (@ktt0310)さんによる創作漫画「幼女と幽霊」を取り上げるとともに、制作秘話を聞いた。
■幼女と幽霊の奇妙な共同生活
今まで霊の「すみ」は、気に入らない住人を霊的現象で脅かし、追い出してきた。新しい住人たちを押し入れの片隅からうかがっていた「すみ」は、子供はうるさいから嫌いだと思い、早々に追い出そうと考えていた。しかし、騒がしいのは子供ではなく、大人たちだった。男は娘の「りの」の髪をバッサリと切り、抵抗する「りの」を足蹴りにした。
耐える「りの」の姿は、「すみ」の過去と重なった。「すみ」は、男と母親を追い出すことにした。突然の霊的現象に怯えた2人は、アパートを逃げ出す。
しかし、「りの」は置き去りにされ、迎えに来ることはなかった。不思議なことに、「りの」には幽霊の「すみ」が見えた。奇妙な2人だけの生活が始まる。「すみ」がいれば、1人じゃないから寂しくも怖くもないと、「りの」は思った。
しかし、「りの」は人間。日が経つにつれ、食べ物はなくなり、腐った生ゴミを食べて食中毒になってしまう。このままでは死んでしまうと、吐いて苦しむ「りの」を見て、「すみ」は助けようと動き出した。
■怖いから描いた、感動するホラー
無事に助けられた「りの」は、父親側に引き取られた。離れても深まった2人の絆に、「涙が止まらない！」という読者が続出した。作者の爽さんは「とてもうれしかったです。虐待や自殺などのシーンが出てくるので、あまり読んでもらえないかもと思っていましたが、温かいコメントをたくさん頂けて、とても励みになりました」と語る。
もともとはとても怖がりで、ホラー映画を見てしまうタイプだという爽さん。制作のきっかけを尋ねると、「制作前もホラー映画を観てビビり散らしていて、この恐怖をなんとかしたくて怖くない、感動するホラー漫画を描こう、と思い立ったのがきっかけです」と明かした。
こだわったポイントは「短くわかりやすく」だという。隙間時間に読んでもらえるよう、見やすい画面作りや、セリフを少なくすることに気を配った。絵で感情を表現することで、多くの人が感情移入できるように工夫されている。
取材提供：爽(@ktt0310)
※本作品にはセンシティブな表現が含まれます。閲覧にご注意ください。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。