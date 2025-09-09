「とんでもないカラダだ！」韓国９頭身チアが“限界ボディコン”姿で披露したキレッキレダンスにファン喝采！「純白の天使」「ドキドキする振り付けだな」
韓国チアリーディング界の代表格のひとりで、韓国Ｋリーグの水原FCや台湾プロ野球でもメインチアを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。キレッキレの最新チアダンス動画を公開して、ファンの喝采を浴びている。
この日は韓国プロ野球のダウアウト上に立った27歳。ノースリーブでかなり高めにカットされた“白いボディコン”衣装に身を包み、躍動感あふれるダンスを繰り広げた。際立つのは美白で透明感のある素肌で、キラキラと輝きを放ちながらハイパフォーマンスで観衆を魅了している。
動画をチェックしたフォロワーからは絶賛する声が殺到。「純白の天使だ」「とんでもないカラダだ！」「ずっと眺めていたい」「超絶美女」「ゴージャス感が半端ない」「ダンスも顔もチアナンバー１」「ドキドキする振り付けだな」など、コメント欄は活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アン・ジヒョンが“限界ボディコン”姿で魅せた最新キレッキレダンスをチェック！
