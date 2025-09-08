「ねぇ、お母さんの将来の夢は？」「えっ」言葉に詰まってしまった私 → 衝撃を受けた『息子の一言』

「母親」であることに夢中で、自分の未来を考えることすら忘れていたという知人のA子さん。ある日、息子さんから「お母さんの将来の夢は？」と聞かれ……。今回は知人のA子さんのお話をご紹介します。

親として、人間として……

自分の未来にワクワクしながら前に進む親の姿を、息子に見せられる母親でありたい。息子から大切なことを教わった気がします。

【体験者：40代女性・専業主婦、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator : saaco

FTNコラムニスト：大城サラ

イベント・集客・運営コンサル、ライター事業のフリーランスとして活動後、事業会社を設立。現在も会社経営者兼ライターとして活動中。事業を起こし、経営に取り組む経験から女性リーダーの悩みに寄り添ったり、恋愛や結婚に悩める多くの女性の相談に乗ってきたため、読者が前向きになれるような記事を届けることがモットー。