◆米大リーグ オリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。１０年ぶりに対戦した菅野智之投手（３５）から球団タイ記録となるシーズン１２本目の先頭打者アーチを含む２打席連発をマークし、悪夢の５連敗に終止符を打った。対菅野は日米通算４打数４安打と驚異の相性。Ｂ・ルース生誕の地にまた新たな名場面を刻み込んだ。

悪夢を拭い去るには十分な弾道だった。プレーボール直後の初回先頭。大谷は１０年ぶりの対戦となった菅野の２球目、９４・４マイル（約１５１・９キロ）シンカーを捉えた。中堅右へ５試合ぶりの４７号先制ソロだ。試合開始から約２５秒。今季１２本目の先頭打者弾で２３年のベッツの球団記録に並び、残り１９戦でメジャー記録の１５本まで残り３本。この１本で４年連続の１５０安打にも到達した。

前日６日（同７日）には山本がノーヒッターまであと１人から被弾。その後救援陣が打たれて逆転サヨナラ負けを喫した。それから半日後のデーゲーム。大谷の先頭弾には一発以上の価値があった。

ロバーツ監督「翔平の本塁打は本当に大きかった。あれでベンチの雰囲気も一気に活気づいた」

カーショー「翔平が流れをリセットしてくれた」

ベッツ「翔平が打線を先導してくれたことで、俺たちは大丈夫だと確信した」

３回先頭では３球目の内角９４・９マイル（約１５２・７キロ）直球を強振し、バックスクリーン右に（試合またぎを含め）今季４度目の２打席連発の４８号ソロ。同４度目となる１試合２発で、３年連続の本塁打王に向けてリーグトップのＫ・シュワバー（フィリーズ）に１本差と肉薄した。

菅野とは１５年６月１０日の交流戦（札幌Ｄ）で初対戦。当時２０歳の二刀流は初打席で左中間へ二塁打を放つなど２打数２安打１四球と巨人のエースを攻略し、「（菅野は）普段は対戦しない投手。初球から積極的にいこうと（思いました）」と語っていた。１０年の時が経過したが、この日も２打席ともに最初に来た打てる球を仕留めた。不変の積極性で、通算成績は４打数４安打（２本塁打）１四球。１２年ドラフトの同期を返り討ちにした。

Ｂ・ルース生誕の地、ボルティモア。オリオールズ本拠地から徒歩数分の距離にルースの生家が博物館として公開されている。現代の二刀流スター大谷を擁するドジャース戦の開催で当地は大にぎわい。ツアーガイドの一人は「翔平のおかげだよ！」と感謝した。５日（同６日）には二刀流出場をし、この日は２発。ルースのパワーが乗り移った。

チームの連敗は「５」で止まり、同地区２位のパドレスとの１ゲーム差を死守。登板を回避した３日（同４日）がピークだった体調不良からもほぼ全快した大谷は、２打席連発後、３打席連続四球で全５打席出塁。背番号１７の出来がド軍の命運を左右する。（中村 晃大）

◆大谷の主な日本人投手撃ち

▽菊池雄星 １９年６月８日（日本時間９日）にメジャー初対戦で、３打席目に左中間へ本塁打。前の打者２人もアーチを描いており、３者連続弾。

▽前田健太 １９年６月１１日（同１２日）、打球角度２１度の弾丸ライナーで右翼席に運んだ。この年の６号は菊池、７号は前田と２発連続日本人から。

▽ダルビッシュ有 ドジャース移籍後初出場だった２４年３月２０日（韓国・ソウル）の開幕戦で初対決。２打席目に打球速度１８１キロの強烈な右前安打。

▽千賀滉大 ２３年９月の右肘手術以来初めてライブＢＰに登板した直後の２５年５月２５日の試合で、先頭打者本塁打。

▽松井裕樹 ２５年はそれまで４打数無安打と抑え込まれていたが、８月２４日に右中間へ米１０打席目の対戦で本塁打。ダイヤモンドを一周すると、ベンチ横でヤジを飛ばしてきたパ軍ファンにタッチ。