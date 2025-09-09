SixTONES京本大我、主演ミュージカルで休養中のこがけんにエール「前向きに待っていたい」
6人組グループ・SixTONESの京本大我が8日、東京・日生劇場で主演ミュージカル『Once』公開ゲネプロ前囲み取材に登壇した。
【集合ショット】斉藤由貴ら豪華キャストと登場した京本大我
2007年に公開されたアイルランド映画をもとにした今作の舞台は、アイルランドの首都・ダブリン。失恋を機にミュージシャンの道をあきらめようとするガイ（京本）と、音楽を通して出会ったチェコ移民のガール（sara）、ダブリンで暮らす個性豊かな人々との心の交流を切なくも優しいまなざしで描きだす。文学座の稲葉賀恵氏が演出を務める。
今作では、お笑いタレント・こがけんもシュヴェッツ役で出演を予定していたが、ケガのため、当面休養することが先月28日、発表されていた。
京本は、こがけんのケガのことを「後日、知った」といい「『サマソニ』（SUMMER SONIC）にSixTONESを呼んでいただいて、こがけんさんもお仕事で来ていて。僕らが演奏してその後にこがけんさんが『みてたよ』『また稽古場で』といったらそれきりになってしまった」と回想。
昨日、1幕の通し稽古をこがけんも見学したそうで「回復もどんどんされているということなので、ご本人も前向きに捉えてくださり、作品の感想もくださったので、僕たちは万全の形でこがけんさんがきてくださるのを前向きに待っていたいです」とエールを送っていた。
同会場では9日から28日まで、10月4日、5日は愛知・御園座、10月11日から14日は大阪・梅田芸術劇場メインホール、10月20日から26日は福岡・博多座で上演する。
この日はsara、鶴見辰吾、斉藤由貴、稲葉氏が参加した。
