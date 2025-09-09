藤井風、通算2作目のアルバム1位獲得 初週売上は19.2万枚でソロアーティスト今年度最高を記録【オリコンランキング】
藤井風の最新アルバム『Prema』（プレマ）が、初週19.2万枚を売り上げ、9月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。これで2022年4月4日付『LOVE ALL SERVE ALL』に続く、通算2作目の1位獲得となった。
【動画】イタリア映画のよう…藤井風「Love Like This」MV
初週売上19.2万枚は『LOVE ALL SERVE ALL』の初週売上14.4万枚を超え、自己最高を記録。また2025年6月2日付のJIN『Echo』の初週売上15.3万枚を超えソロアーティスト今年度最高初週売上【※】となった。
本作は、全編英語詞で構成されたスタジオアルバム。タイトル曲「Prema」のほか、東京・渋谷の忠犬ハチ公をテーマに作られた楽曲「Hachiko」（o＝マクロン付き）、ミュージックビデオで自身初となるラブストーリーに挑戦した「Love Like This」などが収録されている。
【※】今年度は「2024年12月23日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間:2025年9月1日〜7日）＞
