SixTONES京本大我、演出家から絶大な信頼「この方ならどこまででも飛べる」
6人組グループ・SixTONESの京本大我が8日、東京・日生劇場で主演ミュージカル『Once』公開ゲネプロ前囲み取材に、共演のsara、鶴見辰吾、斉藤由貴、演出の稲葉賀恵氏とともに登壇した。
【写真】手を振り…キラキラ笑顔を見せる京本大我
2007年に公開されたアイルランド映画をもとにした今作の舞台は、アイルランドの首都・ダブリン。失恋を機にミュージシャンの道をあきらめようとするガイ（京本）と、音楽を通して出会ったチェコ移民のガール（sara）、ダブリンで暮らす個性豊かな人々との心の交流を切なくも優しいまなざしで描きだす。
シンガー・ソングライター役ということで、ギター稽古も含めて半年近く練習をしてきた京本は「寝泊まりはしてないけど、合宿していたくらいの濃密な時間。あっという間にこの日を迎えてしまったのであとは開き直って、自分とみなさんを信じて、稲葉さんのすてきな演出の作品やメッセージを届けられたら」と意気込む。
2ヶ月稽古をともにした稲葉氏は「アーティストとしてかなり面白い人。ずっと自分自身と戦ってる方。世界に対する挑発しているし、もがいているし…そういう人でないとものはつくれない。かなり独特で刺激的な方だと思ってくれたので、ガイ役はものすごく適役」と断言。「一緒にものをつくるのは、本当にワクワクして。この方ならどこまででも飛べるな、行けるところまで行けるという信頼感が、不思議とはじめからあった」と話した。
また、斉藤も「私にとってSixTONESの、というイメージが強かったんですけど、帝劇の最後の日の生の番組で一人でミュージカルとして歌っているところをテレビで観て、『あ、この方は本当に、伝わる歌を歌う方なんだ』と。お上手なのはもちろん、伝わる、心に届く。距離を持って歌う方だと感じました」と絶賛。「本当にギターもすばらしい。うちのマネージャーさんが『京本さんは本当にギターすごいですね』って」とべた褒めされると、京本も思わず「ええ！」と目を丸くして驚いていた。
同会場では9日から28日まで、10月4日、5日は愛知・御園座、10月11日から14日は大阪・梅田芸術劇場メインホール、10月20日から26日は福岡・博多座で上演する。
