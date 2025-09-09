石破総理の後任を決める総裁選をめぐり、きのう、出馬する意向をあきらかにした茂木前幹事長のグループが会合をおこないました。

記者

「自民党の茂木前幹事長が都内の中国料理店に入りました。これから仲間の議員らとの会合に臨みます」

自民党の茂木前幹事長は、きのう夜、新藤・前経済再生担当大臣や笹川・農林水産副大臣など旧茂木派に所属していた議員らと会合をおこないました。

茂木氏は石破総理の後任を決める総裁選に出馬する意向をあきらかにしていて、党内情勢などについて意見を交わしたものとみられます。

また、出馬に意欲を示している林官房長官を支持するグループも都内のホテルで会合を開き、「ポスト石破」に向けた動きが活発化しています。

小林鷹之 元経済安保担当大臣

「自民党に対する国民の信頼回復のために何ができるのか、その点について私自身何ができるのかということを仲間としっかり考えていきたい」

小林・元経済安保担当大臣は、きのう、BS−TBS『報道1930』に出演し、総裁選への出馬については「仲間と考えたい」と明言を避けました。

そのうえで、「国の舵取りを担えるような政治家になりたいという思いで、研鑽を積んでいきたい」と話しました。