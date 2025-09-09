SixTONES京本大我、収録合間にメンバーの前でギター練習「めちゃくちゃ迷惑だったと思うんですけど」
6人組グループ・SixTONESの京本大我が8日、東京・日生劇場で主演ミュージカル『Once』公開ゲネプロ前囲み取材に登壇した。
【写真】手を振り…キラキラ笑顔を見せる京本大我
2007年に公開されたアイルランド映画をもとにした今作の舞台は、アイルランドの首都・ダブリン。失恋を機にミュージシャンの道をあきらめようとするガイ（京本）と、音楽を通して出会ったチェコ移民のガール（sara）、ダブリンで暮らす個性豊かな人々との心の交流を切なくも優しいまなざしで描きだす。文学座の稲葉賀恵氏が演出を務める。
初日を翌日に控えた京本は、ギター稽古も含めて半年近く練習をしてきたという。数年前に「『シンガーソングライターの物語が来てるけど』というオファーをいただいて…。独学でギターをやっていたので、『そのレベルでよければ挑戦したい』と伝えて、いざ楽譜来たら難易度が相当高くて」と楽曲のハードルの高さに苦戦したそう。「正直、何度も心も折れかけた」と打ち明けた。
それでも「音楽監督の皆さんや、演奏してくださる皆さんと早い段階から練習する時間をつくっていただいて。みなさんのおかげできょうまでこられたので、自分の経験を糧にしてなんとか乗り越えていけたら」と胸を張った。
実際にギターを全編にわたって9曲を演奏。普段はソロライブ以外に、人前でギターを披露する機会は特に多くなかったという京本だが「メンバーとの仕事の日にギターを持っていって。『Golden SixTONES』（日本テレビ系）の1本目と2本目の収録の間、みんなが楽屋で休んでいる時に僕が急に演奏しだすという…（笑）」と合間の時間もみっちり練習。
「ストリート的なことを楽屋でやってみて、5人がどんな反応で聞いてくれるか。うるさくてめちゃくちゃ迷惑だったと思うんですけど、5人の前でルーティーン的にやってました」と振り返っていた。
同会場では9日から28日まで、10月4日、5日は愛知・御園座、10月11日から14日は大阪・梅田芸術劇場メインホール、10月20日から26日は福岡・博多座で上演する。この日はsara、鶴見辰吾、斉藤由貴、稲葉氏が参加した。
