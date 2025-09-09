なにわ男子、デビューシングルから9作連続1位 前作初週売上超え【オリコンランキング】
男性7人組グループ・なにわ男子の最新シングル「アシンメトリー / Black Nightmare」が、9月9日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、前作「Doki it」の2025年３月10日付での初週売上32.5万枚を上回る34.8万枚を売り上げ、1位に初登場。これで、2021年11月22日付でのデビューシングル「初心LOVE（うぶらぶ）」から9作連続、通算9作目の1位獲得および9作連続での初週売上30万枚超えも記録した。
【ライブ写真】シールドが降り…迫力溢れるパフォーマンスを見せるなにわ男子
本作は、メンバー主演ドラマ主題歌2曲を表題曲とした両A面シングル。「アシンメトリー」は大橋和也が主演するドラマ・テレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』主題歌で、切なくエモーショナルな旋律の王道ダンス曲。「Black Nightmare」はメンバー・藤原丈一郎主演のカンテレ×FODドラマ『ロンダリング』主題歌で、中毒性のあるメロディーにクールなダンスが特徴の楽曲となっている。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年9月15日付：集計期間:2025年9月1日〜7日）＞
