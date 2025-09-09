“レゴブロックの上を裸足で100メートル”最速記録樹立、痛みこらえ全力疾走

ある母親が、レゴブロックの上を裸足で100メートル走破した。



ニュージーランド、クライストチャーチ在住のガブリエル・ウォールさんは、1月16日にレゴ上での100メートル最速記録24秒75を達成した。



トラックは、子ども向けロボット工学・機械工学教室でレゴを活用する慈善団体「イマジネーション・ステーション」から寄贈された総重量300キロのプラスチック製ブロックをレーンに並べ構築したもの。



世界記録樹立の様子を捉えた映像では、涙を隠すためとみられるサングラスをかけたガブリエルさんが、痛みをこらえながら全力疾走する姿が映っており、わずかに足を取られた場面があったものの、見事なタイムで駆け抜けた。



今後もガブリエルさんはレゴ関連の記録を狙っていきたいと話しつつ、レゴ上を走るのではなく、レゴで何か作りたい意向だと語っている。