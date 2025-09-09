ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６０ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 45339.92（-60.94 -0.13%）
ナスダック 21792.30（+91.91 +0.42%）
CME日経平均先物 43850（大証終比：+190 +0.43%）
欧州株式8日終値
英FT100 9221.44（+13.23 +0.14%）
独DAX 23807.13（+210.15 +0.89%）
仏CAC40 7734.84（+60.06 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.499（-0.011）
10年債 4.055（-0.019）
30年債 4.704（-0.055）
期待インフレ率 2.363（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.642（-0.020）
英 国 4.605（-0.041）
カナダ 3.217（-0.052）
豪 州 4.280（-0.059）
日 本 1.564（-0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.22（+0.35 +0.57%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3675.60（+22.30 +0.61%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112284.63（+948.27 +0.85%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1658万5563（+140069 +0.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
