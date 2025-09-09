NY株式8日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　45339.92（-60.94　-0.13%）
ナスダック　　　21792.30（+91.91　+0.42%）
CME日経平均先物　43850（大証終比：+190　+0.43%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9221.44（+13.23　+0.14%）
独DAX　 23807.13（+210.15　+0.89%）
仏CAC40　 7734.84（+60.06　+0.78%）

米国債利回り
2年債　 　3.499（-0.011）
10年債　 　4.055（-0.019）
30年債　 　4.704（-0.055）
期待インフレ率　 　2.363（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.642（-0.020）
英　国　　4.605（-0.041）
カナダ　　3.217（-0.052）
豪　州　　4.280（-0.059）
日　本　　1.564（-0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.22（+0.35　+0.57%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3675.60（+22.30　+0.61%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112284.63（+948.27　+0.85%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1658万5563（+140069　+0.85%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ