ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は横ばい ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間13:18）（日本時間02:18）
ダウ平均 45401.16（+0.30 +0.00%）
ナスダック 21806.91（+106.52 +0.49%）
CME日経平均先物 43875（大証終比：+215 +0.49%）
欧州株式8日終値
英FT100 9221.44（+13.23 +0.14%）
独DAX 23807.13（+210.15 +0.89%）
仏CAC40 7734.84（+60.06 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.499（-0.011）
10年債 4.059（-0.015）
30年債 4.713（-0.046）
期待インフレ率 2.361（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.642（-0.020）
英 国 4.605（-0.041）
カナダ 3.218（-0.051）
豪 州 4.280（-0.059）
日 本 1.564（-0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.29（+0.42 +0.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3676.60（+23.30 +0.64%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112430.38（+1094.02 +0.98%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1661万0464（+161631 +0.98%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
