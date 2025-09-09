NY株式8日（NY時間13:18）（日本時間02:18）
ダウ平均　　　45401.16（+0.30　+0.00%）
ナスダック　　　21806.91（+106.52　+0.49%）
CME日経平均先物　43875（大証終比：+215　+0.49%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9221.44（+13.23　+0.14%）
独DAX　 23807.13（+210.15　+0.89%）
仏CAC40　 7734.84（+60.06　+0.78%）

米国債利回り
2年債　 　3.499（-0.011）
10年債　 　4.059（-0.015）
30年債　 　4.713（-0.046）
期待インフレ率　 　2.361（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.642（-0.020）
英　国　　4.605（-0.041）
カナダ　　3.218（-0.051）
豪　州　　4.280（-0.059）
日　本　　1.564（-0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.29（+0.42　+0.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3676.60（+23.30　+0.64%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112430.38（+1094.02　+0.98%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1661万0464（+161631　+0.98%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ