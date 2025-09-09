8月下旬にグーグルのAndroid端末「Pixel 10」シリーズが発売した。折り畳み型の「Pixel 10 Pro Fold」は10月にリリースとなるが、「Pixel 10」、「Pixel 10 Pro」、「Pixel 10 Pro XL」は順調な滑り出しで多くの人の手に渡っているようだ。

今回はその中のベーシック機「Pixel 10」の写りを試そうと思う。端末の詳細や価格、詳細スペックなどは、本誌別記事を参照いただきたい。

3つになったカメラ

今まで2つのアウトカメラを搭載していたベーシック機だが、今年の「Pixel

10」から3つになった。センサーサイズが小さくなったが、撮影できる範囲が大幅に広がったのでユーザーにはうれしいバージョンアップと言えるだろう。

「Pixel 10」の描写はいかに？

項目 内容 広角カメラ 4800万画素Quad PD、F値1.7、センサーサイズ1／2インチ 超広角カメラ 1300万画素Quad PD、F値2.2、画角120度、センサーサイズ1／3.1インチ 望遠カメラ 光学5倍、1080万画素Dual PD、光学式手ぶれ補正機能付き、F値3.1、センサーサイズ1／3.2インチ、最大20倍の超解像ズーム

それぞれの写る範囲はこのとおり。

0.5x

1x

2x

5x

20x（デジタルズーム最大時）

出力は1200万画素になる。写りはどの画角も良好で、超広角からデジタルズーム域まで鮮明な写真を撮影できる。実に素晴らしい。

撮影画面は他の「Pixel」シリーズと同等である

「Pixel 10」でブラブラ実写スナップ

使用感は前回インプレッションしたフラッグシップ端末「Pixel 10 Pro XL」と同等だ。キビキビとした動作がスナップ撮影に好適である。

電源スイッチのダブルクリックで瞬時に立ち上げるカメラ機能はシャッターチャンスに強い。超広角から望遠まで、スッキリとした絵作りは好ましく感じた。 AIを活用した「カメラコーチ」ももちろん利用可能だ。前回の記事を参照していただきたい。

超広角カメラで多摩川の堰を撮った。太陽を入れてフレーミング。日暈っぽく写っているが、イヤなゴーストやフレアの発生もなく、広々とした川の景色を撮影できた

望遠カメラは優秀だ。河川敷を走り回るイヌを狙って撮ったが写りは上々。拡大して見るとディテールが潰れている部分もあるが、草の立体感、背景に写る鉄道の様子がしっかりと分かる

広角カメラは素晴らしい写り。イカリの質感がバツグンである。建物の壁も見事な描写だ。窓や木のトーンもリアルで、発色も問題なしである

薄暮の倉庫。ピント面の立体感と存在感がいい感じ。見た目同様の印象になった

秋葉原でのカット。インテリジェントビルと電車を超広角カメラで封じ込めた。電源スイッチのダブルクリックでサッと立ち上がるカメラ機能はシャッターチャンスに強い

前モデルから新しくなったパノラマ撮影のUIは使いやすい。晩夏の上野・不忍池も気持ちよくキャプチャーできた

西日が当たるフェンスを撮った。広角カメラの写りは驚くほどいい。グラフィティの発色、フェンスの素材感、ホワイトバランスも気に入った

公園を流れる用水をポートレートモードで。手前にフォーカスして奥を自然にぼかすことができた。人物だけでなく、風景や静物にも使えるのがいい

森で空を見上げてシャッターを切った。画面中央部から周辺部にかけて不自然な点がない。HDRの効きも自然だ

夜に強い「Pixel」シリーズなら秋の夜長でも撮影が楽しめる。黒板の消しムラまでしっかりと写っている

デジタルズーム最大でサギを狙った。まずまずの写りではないだろうか。ピクセル等倍で確認すれば塗る絵的な描写が気になるが、端末のディスプレイ上やSNSの投稿などではアラが目立たない仕上がりに感じた。十分実用的な望遠カメラである

撮影中に飛来した軍用ヘリコプター。こちらもデジタルズーム最大でのカットだが、イイ感じの仕上がりになった。「Pixel 10」、イイねえ

こちらは5倍でのカット。遠くの大島から手前の砂利浜、そして灯台付近までしっかりと風景を捉えてくれた。消波ブロックや人物までとてもいい写りである。この望遠カメラ搭載は「Pixel 10」の大きな武器だと感じた

「Pixel 10」まとめ

今回の「Pixel 10」シリーズの中で、一番オススメの機種はこの「Pixel 10」かもしれない。3カメラ化は撮影の幅を大きく広げてくれ、超広角から望遠まで撮影が存分に堪能できる。しかも高画質なデジタルズームで超望遠域もなかなかの画質なのがスゴい。 動作速度もキビキビとしており、カメラ以外の動作も満足いくものであった。

また利便性を高めてくれる「Pixelsnap」対応もいい。「MagSafe」互換のさまざまなアクセサリーも使えるので、サポート、充電など撮影がより楽しく便利になった。 価格も「Pro」シリーズよりもお手頃なので多くの人にオススメできる端末となっている。