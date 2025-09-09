ポチェッティーノ監督率いるアメリカ代表が前日練習実施…3年ぶりに日本代表と対戦へ

アメリカ代表は8日、国際親善試合 日本代表戦に向け、オハイオ州・コロンバスにて前日練習を実施した。



冒頭15分のみのメディア公開となり、選手たちはボール回しなどで調整した。アメリカは6日に行われた韓国代表戦に0-2で敗れ、7月に行われたCONCACAFゴールドカップ決勝のメキシコ代表戦に続いて2連敗。今年13試合目にして6敗目（7勝）を喫した。日本との通算対戦成績はアメリカから見て1勝2敗となっており、2022年以来3年ぶりの対戦となる。



日本対アメリカとの一戦は、9月10日（水）日本時間8時37分キックオフ。NHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。