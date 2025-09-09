　9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比350円高の4万4010円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては366.19円高。出来高は7730枚となっている。

　TOPIX先物期近は3165ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.80ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44010　　　　　+350　　　　7730
日経225mini 　　　　　　 44010　　　　　+355　　　131344
TOPIX先物 　　　　　　　　3165　　　　 +25.5　　　 12090
JPX日経400先物　　　　　 28450　　　　　+260　　　　1054
グロース指数先物　　　　　 782　　　　　　+7　　　　 277
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース