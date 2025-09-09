日経225先物：9日2時＝350円高、4万4010円
9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比350円高の4万4010円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては366.19円高。出来高は7730枚となっている。
TOPIX先物期近は3165ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.80ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44010 +350 7730
日経225mini 44010 +355 131344
TOPIX先物 3165 +25.5 12090
JPX日経400先物 28450 +260 1054
グロース指数先物 782 +7 277
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3165ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は26.80ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44010 +350 7730
日経225mini 44010 +355 131344
TOPIX先物 3165 +25.5 12090
JPX日経400先物 28450 +260 1054
グロース指数先物 782 +7 277
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース