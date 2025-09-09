NY株式8日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均　　　45455.60（+54.74　+0.12%）
ナスダック　　　21859.49（+159.10　+0.73%）
CME日経平均先物　43910（大証終比：+250　+0.57%）

欧州株式8日GMT16:04
英FT100　 9221.44（+13.23　+0.14%）
独DAX　 23807.13（+210.15　+0.89%）
仏CAC40　 7734.84（+60.06　+0.78%）

米国債利回り
2年債　 　3.486（-0.023）
10年債　 　4.049（-0.025）
30年債　 　4.706（-0.053）
期待インフレ率　 　2.362（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.642（-0.020）
英　国　　4.605（-0.041）
カナダ　　3.220（-0.049）
豪　州　　4.280（-0.059）
日　本　　1.564（-0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.48（+0.61　+0.99%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3680.60（+27.30　+0.75%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112586.75（+1250.39　+1.12%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1661万7804（+184558　+1.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ