ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は５４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間12:04）（日本時間01:04）
ダウ平均 45455.60（+54.74 +0.12%）
ナスダック 21859.49（+159.10 +0.73%）
CME日経平均先物 43910（大証終比：+250 +0.57%）
欧州株式8日GMT16:04
英FT100 9221.44（+13.23 +0.14%）
独DAX 23807.13（+210.15 +0.89%）
仏CAC40 7734.84（+60.06 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.486（-0.023）
10年債 4.049（-0.025）
30年債 4.706（-0.053）
期待インフレ率 2.362（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.642（-0.020）
英 国 4.605（-0.041）
カナダ 3.220（-0.049）
豪 州 4.280（-0.059）
日 本 1.564（-0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.48（+0.61 +0.99%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3680.60（+27.30 +0.75%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112586.75（+1250.39 +1.12%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1661万7804（+184558 +1.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45455.60（+54.74 +0.12%）
ナスダック 21859.49（+159.10 +0.73%）
CME日経平均先物 43910（大証終比：+250 +0.57%）
欧州株式8日GMT16:04
英FT100 9221.44（+13.23 +0.14%）
独DAX 23807.13（+210.15 +0.89%）
仏CAC40 7734.84（+60.06 +0.78%）
米国債利回り
2年債 3.486（-0.023）
10年債 4.049（-0.025）
30年債 4.706（-0.053）
期待インフレ率 2.362（-0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.642（-0.020）
英 国 4.605（-0.041）
カナダ 3.220（-0.049）
豪 州 4.280（-0.059）
日 本 1.564（-0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.48（+0.61 +0.99%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3680.60（+27.30 +0.75%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112586.75（+1250.39 +1.12%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1661万7804（+184558 +1.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ