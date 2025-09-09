血の繋がりだけが、親子の在り方ではない。蔵田（林遣都）が児相を出てから自立するまで、南野（柳葉敏郎）がつけていた成長記録。何十冊も積み上げられたノートの分厚さに、親子を親子たらしめる大事なものが詰まっていた。

『明日は、もっといい日になる』（フジテレビ系）第10話では、虐待サバイバーである蔵田が自身の過去と向き合う。

蔵田の前に突如現れた実父・総一郎（板尾創路）。蔵田に会いたいという内容の手紙を南野に送り続けるも反応がなく、痺れを切らして自ら会いにきたのだ。肝臓の病気を患ったことをきっかけに人生を見つめ直したという総一郎は蔵田に謝罪し、親子の時間を取り戻すために、一緒に暮らしたいと切り出す。

蔵田にとって総一郎は、殺してやりたいと思うほどに憎い相手だ。けれど、確かに血の繋がった親でもあるため、その事実が蔵田を縛る。年老いてすっかり弱った総一郎を、蔵田は簡単に切り捨てることができなかった。もしかしたら、総一郎が自分にしたことを心から反省して、変わってくれたのかもしれないという期待もあったのではないか。

そんな蔵田の考えを覆したのが、子どもたちと2カ月ぶりに面会を果たした夢乃（尾碕真花）だ。一度は道を踏み外し、子どもたちを命の危険に晒した夢乃。けれど、翼（福原遥）や蔵田との出会いをきっかけに自分の行いを省みて、再び子どもたちと暮らせるように生活を立て直してきた。

そこへ、身勝手な理由から家族を捨てた元夫の亮（杢代和人）が舞い戻ってくる。夢乃はそういう亮の自由なところが好きだったのであって、以前だったら受け入れていたかもしれない。けれど、子どもたちを中途半端に期待させて、傷つけたくなかった夢乃は亮にきっぱりと別れを告げた。自分の気持ちより、子どもの気持ちを真っ先に考えられるようになったのは大きな成長だ。それは過去の行いを心から反省していることの証でもある。

一方、総一郎はどこまでも自分本位だった。南野が総一郎に渡したノート。そこには、蔵田がどれほど総一郎からの暴力に苦しめられたか、その苦しみをいかに乗り越えてきたかが記録されていた。それを読めばとてもじゃないが、蔵田に顔向けすることなんて、ましてや一緒に暮らそうなんて言えないはずだ。けれど、総一郎は罪悪感に耐えかねて謝罪し、一人で年老いていく心細さから蔵田を頼った。自分の心の弱さから逃げ、蔵田に暴力を振るっていた頃から何も変わっていない。それに気づいた蔵田は総一郎に二度と会わないことを告げる。

児相に保護された直後は荒れていて、幾度となくトラブルを起こしていた蔵田。南野の家に引き取られてからも、総一郎から暴力を振るわれたトラウマに苦しめられた。そんな蔵田と向き合うのは並大抵の苦労ではなかったと思うが、南野の妻・瞳（櫻井淳子）は「かわいくてしょうがなかった」と語る。蔵田の抱える大きな心の傷を癒そうと、いっぱい笑い合って、いっぱい抱きしめた2人。そんな日々の積み重ねが、蔵田たちを親子にしたのだろう。

「ありがとね、親になってくれて。僕の父親はあなた一人です」

「違うな、迷惑なんて思ったことはない。お前が俺たちを親にしてくれた」

3人の間に流れる穏やかで優しい空気が、血よりも遥かに濃い家族の歴史を物語っていた。

一方で、蔵田の心の傷は完全に癒えたわけではない。今でも総一郎を目の前にすると手が震え、児相で向き合う子どもの虐待事案から過去のトラウマが掘り起こされることもある。自分も親になったら総一郎と同じこと子どもにしてしまうのではないかという恐怖から、向日葵（生田絵梨花）に一方的な別れを告げた過去も。

そんなどこまでも付き纏う血の呪いから蔵田を解放したのが、翼の言葉だった。人間は時に、人からされて嫌だったことを人にしてしまう。だったら逆に、人からされて嬉しかったことだって人にできるはずなのだ。南野たちにたくさん愛されて育った蔵田が、一人でも多くの子どもたちを救おうと必死になれるように。

「今の蔵田さんならきっと大丈夫です。私が保証します」という翼の言葉に背中を押され、再び向日葵と向き合う覚悟を決めた蔵田。ヒロインが恋愛要素に混ざらず、キューピットの役目を果たすケースはめずらしいのではないだろうか。だが、そんな矢先に虐待が疑われる事案が発生。対象の親子に接触しようとした向日葵が階段から突き飛ばされてしまう。最終話では、今まで以上にセンシティブな親子の問題が描かれそうだ。

（文＝苫とり子）