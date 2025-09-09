プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「とろろ昆布とチーズのホットサンド」 「ベーコンおかかサラダ」 「鶏肉の磯辺巻き」 の全3品。
主に和食に使われる食材をパンメニューに取り入れた和洋食な献立。

【主食】とろろ昆布とチーズのホットサンド
昆布とチーズが意外に合う！　味つけは麺つゆだけ。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：475Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

とろろ昆布  10g
麺つゆ  (ストレート)大さじ2
スライスチーズ  (加熱用とろけるタイプ)4枚
食パン  (6枚切り)4枚
トマト  1/2個
パセリ  適量

【下準備】

トマトはヘタを取って縦半分に切り、横にスライスする。

©Eレシピ



【作り方】

1. ホットサンド焼き器に食パンをのせ、スライスチーズ1枚をのせ、半量のとろろ昆布を広げ、麺つゆをかける。スライスチーズをのせ、食パンを重ねて、蓋を閉じる。

©Eレシピ


2. (1)をコンロにのせ、中火で片面約2分ずつ焼く。両面こんがり焼き色がついたら、半分の大きさに切り、器にトマトとパセリと共に盛る。同じものをもう1つ作る。

©Eレシピ



【副菜】ベーコンおかかサラダ
焼いたベーコンにかつお節を合わせて。ドレッシングなしで食べられるサラダ。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：177Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

水菜  1~2株 ベーコン  3枚
かつお節  5g
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ1
  しょうゆ  大さじ1
EVオリーブ油  大さじ1

【下準備】

水菜は根元を切り落とし、長さ3cmに切る。ベーコンは幅1cmに切る。

©Eレシピ


水菜は100gを目安にしています。

【作り方】

1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、ベーコンを炒める。＜調味料＞の材料を加え、軽く炒める。

©Eレシピ


2. 器に水菜を盛って(1)をのせ、かつお節を散らす。お好みで上からEVオリーブ油をかける。

©Eレシピ



【副菜】鶏肉の磯辺巻き
鶏ひき肉で作ったタネをのりで巻いて焼きました。お弁当にもピッタリ！

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：210Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

鶏ひき肉  200g
  酒  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  みそ  大さじ1
  溶き卵  大さじ1
  パン粉  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1
焼きのり  1枚

【作り方】

1. ボウルに鶏ひき肉と＜調味料＞の材料を加え、粘り気が出るまで手早くしっかりと混ぜる。

©Eレシピ


2. 焼きのりを横半分に切る。ラップに焼きのりをのせ、焼きのりの向こう側を1cm程残して半量の(1)をのせ、ヘラ等を使い薄くのばす。

©Eレシピ


3. 手前からクルクル巻く。残りも同様に作る。

©Eレシピ


ラップを巻き込まないように注意する。
4. グリルにアルミホイルをひいて薄く油をひく。(3)をのせ、中火で約8〜10分焼く。途中焦げそうな場合は上にアルミホイルをかけて焼く。

©Eレシピ


5. 粗熱が取れたらひとくち大に切り、器に盛る。

©Eレシピ