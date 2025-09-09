米グーグルは９日から、ＡＩ（人工知能）を用いた無料のインターネット検索サービス「ＡＩモード」を日本語など５か国語で順次利用できるようにする。

これまでは複数回の検索が必要だった複雑な質問にも１回で回答が得られるようになる。

米国での英語版に続き、日本語とインドネシア語、韓国語、ヒンディー語、ポルトガル語に対応する。検索窓に知りたい内容を会話文のように入力すると、グーグルの独自ＡＩ「ジェミニ」がネット上の情報を分析して回答する。

例えば「コーヒーのいれ方に応じて必要となる器具や使いやすさ、味の違いを教えて」と入力すると、抽出器具や味の特徴を比較した一覧が表示される。検索結果の画面にはＡＩが回答の参考にした引用元のリンクも表示される。

グーグル検索部門幹部のヘマ・ブダラジュ氏は「利用者はこれまでより難しい質問ができるようになり、（検索結果に）リンクを提供することでより深い探索も可能になる」と話す。

グーグルは米国などで検索結果をＡＩが要約して表示する「ＡＩオーバービュー」の提供を始めた後、５月から米国でＡＩモードを先行導入した。「チャットＧＰＴ」など対話型ＡＩサービスの台頭で、「グーグル離れ」への強い危機感が背景にある。

グーグルは検索サービスで９割の世界シェア（占有率）を握り、検索を通じた広告収入は親会社アルファベットの売上高の６割近くを占める。しかし、検索シェアは今後５年で５割未満に低下する可能性があると報じられている。

米調査機関ピュー・リサーチ・センターの７月の発表によると、グーグル検索の利用者の多くはＡＩ要約の内容で満足し、表示されたサイトのリンクをクリックする頻度は従来の１５％から８％に減少した。米ニュースサイト「ビジネスインサイダー」はＡＩ検索の普及により最近３年で自社サイトの訪問者数が半減した。

ＡＩモードの導入でこうした傾向は加速するとみられる。２２００以上の米メディアが加入する非営利団体「ニュースメディア・アライアンス」は５月、「報道機関のサイトはさらなる訪問者数の減少と収益の喪失に直面することになる」と警戒感を示した。