石破首相の「辞任表明」から一夜明け、“ポスト石破”をめぐる動きが加速しています。

◇

8日、小泉農林水産相に問いかけられたのは…。

──総裁選に出馬する意思は？

小泉農水相（44）

「党の一致結束に対して自分がなにができるのか、これを考えて今後判断したい」

──ご自身が立つことで、党の一致結束になるという考えは？

小泉農水相（44）

「なにができるかよく考えたい」

そして、臨時総裁選に賛成を表明していた、麻生最高顧問は…。

自民党 麻生太郎 最高顧問（84）

「まさかきのう石破総理大臣が辞められるという、総裁を辞する話になるとは思ってなかったんですけど、どうせ言うなら、もっと早く言ってくれれば良かったのに」

その突然の辞任表明は、7日。

石破首相

「自由民主党総裁の職を辞することといたしました。国民の皆様方には、このような形で職を辞することになったことを大変申し訳なく思っております」

自民党は8日、石破首相の退陣につながる臨時の総裁選を求める書面を議員らから受け付ける予定でしたが、辞任を受け中止となりました。

6日の夜、菅元首相と小泉農水相が相次いで公邸に入り、“党の分断を避けるため”石破首相に“自発的な辞任”を求めたとみられています。

石破首相

「本当に多くの方々に配慮しながら、融和に努めながら、誠心誠意努めてきたことが、結果として“らしさ”を失うことになった。一種の、なんていったらいいんでしょう、どうしたらよかったのかなという思いはございます」

石破首相は、日米の関税交渉が大筋で決着したことも、辞任を決断するタイミングの1つだったと明かしています。

◇

辞任を受け、“ポスト石破”レースは活発化。

一番乗りで立候補を表明したのは、前回の総裁選で6位だった茂木前幹事長です。

自民党 茂木前幹事長（69）

「これまで党や政府で様々な経験をさせていただいた、私のすべてをこの国にささげたい」

8日午後8時すぎ、その姿は…。

記者

「茂木前幹事長が、仲間の議員らとの会合を終え出てきました」

立候補の意向を直接伝えたとみられます。週内にも正式な立候補会見を開くということです。

前回2位だった高市前経済安保担当相は8日、姿を見せず。ただ、側近議員のひとりによると…。

高市氏の側近議員

「高市さんは総裁選に出る。今は陣営づくりなど立候補にむけた調整をしていて、準備が整えば正式に発表する」

前回3位だった小泉農水相もまだ立候補を表明していませんが、前回、小泉陣営にいた幹部は「本人はやる気十分」と話しています。

前回4位の林官房長官は…。

林官房長官（64）

「前回も一緒に戦った仲間の皆さんいらっしゃいますので、よく相談をしたい」

こう話していましたが、夕方には…。

記者

「岸田前首相と面会を行った林官房長官が出てきました」

関係者によると林長官は岸田氏に立候補の意向を伝え、岸田氏は「頑張って」と応じたといいます。

前回5位だった小林鷹之元経済安保担当相も…。

小林元経済安保相（50）

「私自身が、どういう役割を果たすことができるのか。仲間と相談するとともに、自分自身、熟考していきたいと考えています」

◇

“ポスト石破”に名前があがる5人。

党幹部によると総裁選は、党員投票を含めたいわゆる「フルスペック」で行い、投開票は来月4日に行うことで最終調整しています。

（9月8日放送『news zero』より）