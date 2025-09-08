中国ドラマ『与鳳行』の場面写真が一挙公開された。

本作の原作・脚本を手がけたのは、大ヒット作『蒼蘭訣～エターナル・ラブ～』の原作者であり、人気作家の九鷺非香（ジウ・ルー・フェイシャン）。自身のドラマ化作品で脚本も手がけるのは、『招揺』『護心（原題）』に続き3作目となる。

『楚喬伝～いばらに咲く花～』で大ブームを巻き起こしたチャオ・リーインとケニー・リンが、再びタッグを組み、異世界時代劇で再共演を果たした。

チャオ・リーインが演じるのは、政略結婚から逃れた霊界の戦神・沈璃（シェン・リー）。ケニー・リンが演じるのは、仙界に生きる孤高の神君・行止（シンジ―）。感情を封じてきた彼が、沈璃と出会い、愛と運命の狭間で揺れ動く。

公開された場面写真には、沈璃と行止が静かに視線を交わし、互いの存在をそっと確かめ合う瞬間や、薄暗い空間ですら互いの鼓動が聞こえてくるような密やかな感情が写し出されている。

本作のデジタル配信は、10月8日より各事業社にて順次配信予定。また、SVOD（定額制動画配信）は、12月3日よりFODで全話独占先行配信が決定した。DVD-BOX1の発売は10月8日、BOX2は11月12日、BOX3は12月3日と続く。BOX3に収録予定の特典映像では、キャスト・スタッフインタビューやメイキング映像のほか、日本語と中国語の字幕を並列にしたMV映像やオリジナルのオープニングとエンディング映像などが収録される。さらに、購入する店舗によってオリジナルの購入特典も用意されている。Amazonでは、L判ブロマイド10枚セット、アニメイトではミニフォト15枚、楽天ブックスでは L判ブロマイド15枚が付属される。

（文＝リアルサウンド編集部）