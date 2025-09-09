【KIYATA 木工アート ミニチュアコレクション】 9月上旬 発売予定 価格：1回400円

「ウサギミラー」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「KIYATA 木工アート ミニチュアコレクション」を9月上旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、動物をモチーフとしたKIYATAのファンタジーな木工作品を忠実に表現したミニチュアマスコット。ミニチュアミラーとして使える「ウサギミラー」、フタが開閉可能な「カワウソバスケット」、引き出しが開閉できる「パンダアクセサリーボックス」、ゴールドのボールチェーン付きでバッグなどに取り付けられる「ムササビランプ」の4種がラインナップしている。

「カワウソバスケット」

「パンダアクセサリーボックス」

「ムササビランプ」

KIYATA（キヤタ）について

2008年に若野忍さん、由佳さんの夫妻が設立した木工チーム。スリランカのシンハラ語で「ノコギリ」を意味し、山に囲まれたアトリエで生き物をモチーフにした唯一無二のユニークな木工作品を制作している。

(C)KIYATA