NY株式8日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均　　　45480.41（+79.55　+0.18%）
ナスダック　　　21870.05（+169.66　+0.78%）
CME日経平均先物　43885（大証終比：+225　+0.51%）

欧州株式8日GMT15:06
英FT100　 9204.66（-3.55　-0.04%）
独DAX　 23787.86（+190.88　+0.81%）
仏CAC40　 7713.72（+38.94　+0.51%）

米国債利回り
2年債　 　3.486（-0.023）
10年債　 　4.057（-0.017）
30年債　 　4.718（-0.041）
期待インフレ率　 　2.363（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.642（-0.020）
英　国　　4.617（-0.029）
カナダ　　3.222（-0.047）
豪　州　　4.280（-0.059）
日　本　　1.564（-0.009）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.39（+0.52　+0.84%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3679.80（+26.50　+0.73%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112679.56（+1343.20　+1.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万5025（+198418　+1.21%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ