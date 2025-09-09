ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は７９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式8日（NY時間11:06）（日本時間00:06）
ダウ平均 45480.41（+79.55 +0.18%）
ナスダック 21870.05（+169.66 +0.78%）
CME日経平均先物 43885（大証終比：+225 +0.51%）
欧州株式8日GMT15:06
英FT100 9204.66（-3.55 -0.04%）
独DAX 23787.86（+190.88 +0.81%）
仏CAC40 7713.72（+38.94 +0.51%）
米国債利回り
2年債 3.486（-0.023）
10年債 4.057（-0.017）
30年債 4.718（-0.041）
期待インフレ率 2.363（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.642（-0.020）
英 国 4.617（-0.029）
カナダ 3.222（-0.047）
豪 州 4.280（-0.059）
日 本 1.564（-0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.39（+0.52 +0.84%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3679.80（+26.50 +0.73%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112679.56（+1343.20 +1.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万5025（+198418 +1.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 45480.41（+79.55 +0.18%）
ナスダック 21870.05（+169.66 +0.78%）
CME日経平均先物 43885（大証終比：+225 +0.51%）
欧州株式8日GMT15:06
英FT100 9204.66（-3.55 -0.04%）
独DAX 23787.86（+190.88 +0.81%）
仏CAC40 7713.72（+38.94 +0.51%）
米国債利回り
2年債 3.486（-0.023）
10年債 4.057（-0.017）
30年債 4.718（-0.041）
期待インフレ率 2.363（-0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.642（-0.020）
英 国 4.617（-0.029）
カナダ 3.222（-0.047）
豪 州 4.280（-0.059）
日 本 1.564（-0.009）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝62.39（+0.52 +0.84%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3679.80（+26.50 +0.73%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112679.56（+1343.20 +1.21%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万5025（+198418 +1.21%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ