その後もドル円は１４７円台後半で推移。今週は米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が控えているほか、来週１５日は米企業の納税期限が控えている。そのような中でエコノミストからは、内容次第でドルは一時的な反発を見せる可能性があると指摘している。



米ＣＰＩは、総合指数で前月比０．３％の上昇が見込まれている。７月は０．２％上昇だった。しかし、同エコノミストは０．４％上昇するリスクも留意されると述べている。ただし、ＦＲＢが９月１７日のＦＯＭＣで利下げを実施すると見込まれる来週は、ドルは再び下落を見込んでいるという。



USD/JPY 147.82 EUR/USD 1.1743 GBP/USD 1.3539



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト