50代には見えない若作りギャルファッションの義母は、嫁にも孫にも名前で呼ばせ、「きれいなお姉さん」と周囲の人に無理やり言わせようとする。SNSに加工動画をアップして全世界に配信したり、アポなしで遊びに来て踊ったり、一緒にいるととにかく落ち着かない。しかも夫は妙に義母に冷たくて…？■義母がギャル… 迷惑なアポなし訪問インターホンも押さずに勝手に上がり込んできたのは、底抜けに明るいギャルの義母。孫と一緒にはしゃいで、突然「踊るわよ〜！」って家のテレビで動画再生。自由すぎる義母が苦手な夫は、言い訳を見つけてそそくさと離脱。いつもは買い出しなんていかないのに…。

■忘れられない 義母との出会い初めて義母と会った日、緊張でガチガチだったみきの隣で、夫はスマホ。義母はマシンガントークが止まらない…！急用ができたと、夫はみきを義実家に置いて出かけたのです。しかも義母と一緒にカラオケに行ったという思い出が。そんな義母が最近SNSを始めて、はしゃいでいる姿に夫がぶち切れて…！こちらは投稿者のエピソードを元に、ウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の意見は？まずは、義母に対して好感をもつ読者の意見です。

・勝手に入ってくるのと、踊り強要は嫌だけど、孫と楽しく踊ってくれるのはいい。



・いじめてくるより全然マシだと思ってしまう。明るくて気を使わなくて良さそうだけど、どうなんだろう。



・勝手に入ってくる以外は、このお義母さんめちゃくちゃ好き(笑)

反対に、義母に対して良くない印象をもつ読者の意見です。

・嫁もギャルならいいが、普通の嫁ならこんな姑は恥ずかしいよ！



・お義母さんはお義母さんだから。名前呼びたかないわ。

義母に対して、みきは遠慮せず言いたいこと言えばいいのではないかという意見も。

・もう親友だと思って言いたいことはハッキリ言おう。『アサコチャーン、勝手に入ってくるのはやめてね！来る前に連絡と、インターホンは絶対鳴らして！守ってくれないなら絶交だよ！』



・気を使わないでバンバン言っちゃって大丈夫そうな人に見える！

次に、ギャルな母親を苦手扱いする夫に対しての意見です。

・結婚の挨拶という大事な時に、婚約者ほったらかしてツレの所に遊びに行っちゃう男…。



・旦那がまず義母と向き合いなさいよ。自分が向き合わないのに嫁に任すんじゃないよ。あんたの親だよ？



・この旦那でよく結婚したな。



・旦那は多感な子どもの頃や思春期にこの母親のせいで色々恥ずかしい目に遭ったであろうことは想像にかたくないし、気持ちはわかる。でも、そんなに苦手なのに絶縁はおろか疎遠にすらせずに対応を嫁に丸投げは駄目だろ。

最後に、SNSを始めて浮かれている義母に対しての意見です。

・好きにしたらいいけど、家族を巻き込むのはやめてあげて。



・自由に楽しむのは構わないけど人の気持ちは考えてないっぽいからなぁ…。



・迷惑かけたわけでもないし、別に加工しまくりのSNS動画あげたっていいじゃない。



・痛々しくて見てられない…。きゃぴぴ。

アポなし訪問で強引なところがあり、ギャルでお喋りが止まらない明るい義母に対して、読者からは賛否両論、様々な意見が集まりました。アポなし訪問は嫌だけど、他は好き！という意見が多かったです。50代にしてギャルな恰好は、自分の親だったら恥ずかしいとする読者も。義母を一喝した夫。険悪ムードになると思いきや…?!(ウーマンエキサイト編集部)