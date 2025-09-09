東武鉄道

　８日午後１１時２分頃、東武東上線の新河岸―川越駅間で人身事故が発生した。

　この影響で、同線は一時、池袋―川越市駅間の上下線で運転を見合わせていたが、９日午前０時４０分頃、全線で運転を再開した。