ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武東上線、午前０時４０分頃に運転再開…人身事故で池袋―川越市駅… 東武東上線、午前０時４０分頃に運転再開…人身事故で池袋―川越市駅の上下線で一時見合わせ 東武東上線、午前０時４０分頃に運転再開…人身事故で池袋―川越市駅の上下線で一時見合わせ 2025年9月9日 0時6分 読売新聞オンライン 写真拡大 ８日午後１１時２分頃、東武東上線の新河岸―川越駅間で人身事故が発生した。 この影響で、同線は一時、池袋―川越市駅間の上下線で運転を見合わせていたが、９日午前０時４０分頃、全線で運転を再開した。