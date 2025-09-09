【「おひとりさまホテル」7巻】 9月9日 発売 価格：792円

新潮社は、マンガ「おひとりさまホテル」の7巻を9月9日に発売する。価格は792円。

本作は実在のホテルを巡りながら、新たなライフスタイルを提示する新感覚ストーリー。原案はまろ氏、作画は「いつかティファニーで朝食を」のマキヒロチ氏が手掛けている。

7巻では国内だけではなく、海外リゾートやクルージングにもチャレンジ。それぞれの楽しみ方を見つけていく。

【「おひとりさまホテル」7巻あらすじ】

設計会社に勤める塩川史香は、ホテルで過ごす「おひとりさま」の時間をとても大切にしている。同僚たちも、それぞれ独自の方法でホテルライフを楽しんで──。今回は、国内だけではなく海外リゾートやクルージングにもチャレンジ。それぞれの楽しみ方を広げるのであった──実在のホテルを巡りながら新たなライフスタイルを提示する新感覚ストーリー第7巻！



