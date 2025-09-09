【「サバエとヤッたら終わる」19巻】 9月9日 発売 価格：770円

新潮社は、マンガ「サバエとヤッたら終わる」の19巻を9月9日に発売する。価格は770円。

本作は主人公の宇治が、ガサツで無防備な女友達・サバエにムラッときてしまう……という理性ギリギリキャンパスコメディ。2024年には実写ドラマが放送された。

19巻は4カ月ぶりの最新刊となり、胸元の開いたタンクトップ姿でボクササイズするサバエが表紙に描かれている。

また、作者・早坂啓吾氏の公式Xでは「重大発表」があることも告知されている。

【「サバエとヤッたら終わる」19巻あらすじ】

大学生の宇治とガサツな女友達のサバエ。無防備で距離が近いサバエに宇治は事あるごとにムラッときてしまうが、サバエは仲の良い大事な友達で……。友情と性欲の狭間でウダウダする、理性ギリギリキャンパスコメディ第19巻！



