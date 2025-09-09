　9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比310円高の4万3970円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては326.19円高。出来高は6323枚となっている。

　TOPIX先物期近は3159.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.30ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43970　　　　　+310　　　　6323
日経225mini 　　　　　　 43970　　　　　+315　　　109106
TOPIX先物 　　　　　　　3159.5　　　　　 +20　　　　8391
JPX日経400先物　　　　　 28390　　　　　+200　　　　 721
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　+5　　　　 208
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース