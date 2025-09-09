日経225先物：9日0時＝310円高、4万3970円
9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比310円高の4万3970円と急伸。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては326.19円高。出来高は6323枚となっている。
TOPIX先物期近は3159.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.30ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43970 +310 6323
日経225mini 43970 +315 109106
TOPIX先物 3159.5 +20 8391
JPX日経400先物 28390 +200 721
グロース指数先物 780 +5 208
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
