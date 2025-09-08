Ｊ１浦和は８日、元日本代表ＭＦ原口元気（３４）が、ベルギー２部のＫベールスホットＶＡに完全移籍することを発表した。５日に海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することを発表していた。

原口は昨年途中にドイツのシュツットガルトから浦和へ復帰し、今季は出場２１試合で無得点だった。５日にクラブを通じて「１年前に浦和レッズへ復帰してから、思い描いていた姿をみなさんに示すことができなかったと感じており、非常に残念な気持ちです。もう一度、自分が輝くために出来る限りの努力を重ね、いろんな挑戦をしてきました。それでも思い通りにはいかず、その責任も強く感じていますが、同時にここが一区切りのタイミングだと、見切りをつけることができました。自分自身と向き合い続け、この１年間挑戦し続けたからこそ、今は次のステップに進むべきだと率直に感じています。次の挑戦について、選手引退後に指導者としての道を考えています。まだ選手として価値のあるこのタイミングでヨーロッパへ渡り、指導者としての下積みも経験することが自分にとって一番良い選択だと考えました。もう少し選手としてプレーを続けますが、その後はヨーロッパに残り、将来的にはヨーロッパで活躍できる監督になることを目指しています。浦和レッズユースから昇格して過ごした６年半と、今回の１年間で達成できなかったことへの悔しさを忘れず、もしかなうのならば、僕自身の浦和レッズでの３度目の挑戦を、指導者としてできる日を大きなモチベーションとし、ヨーロッパへ渡りたいと感じています」とコメントしていた。