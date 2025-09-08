５日、中国国際スマート産業博覧会で、毛筆で「福」の字を書く寧波均普智能製造のロボット「ジャービス（ＪＡＲＶＩＳ）」。（寧波＝新華社配信）

【新華社寧波9月8日】中国浙江省が重点分野の産業チェーンを対象に100回以上のマッチングイベントを通じて1万社以上の企業を結びつける「10チェーン・100会場・1万社」シリーズの人型ロボット特別セッションが5日、寧波市で開かれ、浙江省人型ロボット産業技術連盟の設立が発表された。

連盟には浙江人型ロボットイノベーションセンター、電子商取引（EC）大手アリババ傘下の阿里達摩院（DAMOアカデミー）、浙江大学、ロボットメーカーの杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）や寧波均普智能製造、監視カメラ大手の杭州海康威視数字技術（ハイクビジョン）など産業チェーンの上下流企業40社近くと大学、研究機関が加盟した。

５日、中国国際スマート産業博覧会で、エンボディドＡＩ企業の魔法原子（ＭａｇｉｃＬａｂ）が開発した車輪付き四足歩行ロボットと触れ合う人たち。（寧波＝新華社配信）

浙江省経済情報化庁の李永偉（り・えいい）総工程師（チーフエンジニア）は連盟の設立について、同省の人型ロボット産業が「個別の突破」から「連携による難題克服」へと向かうことを意味すると述べた。

会場では、同省人型ロボット専門家グループも設立された。大学教授や企業の研究開発責任者、研究機関の専門家など20人余りが含まれ、中核部品の研究開発やエンボディド人工知能（AI）アルゴリズムの最適化など重要技術の攻略に重点を置く。（記者/鄭可意、唐弢）