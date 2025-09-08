◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽１次ラウンド 日本１０―０南アフリカ＝５回コールド＝（８日・沖縄セルラースタジアム那覇）

日本は、南アフリカに５回コールド勝ちで開幕４連勝を飾った。これで同組３以内が決定し、スーパーラウンド進出が決まった。

大阪桐蔭のプロ注目右腕・中野大虎（３年）が今大会初登板で好投を見せた。初回を３者連続三振。初回終了後に雨のため試合が中断したが、再開後の２、３回も３者凡退に抑えた。４回はヒットと死球で２死満塁を招いたが、最後は全５球直球勝負で見逃し三振。５回４安打無失点、９奪三振に「自分の持ち味である強い真っ直ぐをピンチの中で出し切れたのはよかった。まだまだ無駄なボールが多かったので、減らして、打たせるピッチングができたら」と振り返った。

祖父が私設応援団を率いた大の阪神ファン。生前、一人娘に「息子が生まれたら名前に『虎』の字をつけて」と託しており、中野は「大虎（だいと）」と命名された。自身も虎党。７日は宿舎のテレビで同部屋の健大高崎・石垣元気投手（３年）と優勝の瞬間を見届けたといい、「叫びながら、動画撮りながら見ていました」と笑って明かした。